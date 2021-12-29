Полосатая не пара. У зверей, как у людей: трудно порой найти свою половинку

В этом корреспондент «Советского Сахалина» убедился, побывав в Сахалинском зоопарке. Накануне Года Тигра он решил пообщаться с виновниками торжества, взять интервью у тигра Амура и его подружки — тигрицы Глории. В роли переводчика с тигриного на русский выступила заведующая зооветеринарным отделом Ирина Чухнина.

Корр.: Здравствуйте, уважаемый Амур! Здравствуйте, дорогая Глория! Разрешите задать вам пару вопросов?

Амур: Задавайте, пока я сыт.

Глория: Не вздумай съесть журналиста!

Корр. (отодвигаясь от клетки): На Сахалине давно живете?

А.: Лично я десять лет. Вот как привезли меня, семимесячного, в 2010 году из Пензенского зоопарка, так с тех пор я в Южно-Сахалинске и живу. Для нас созданы очень хорошие условия, грех жаловаться. Региональному министру культуры мое большое тигриное спасибо!

Г.: А я на Сахалине с 2018 года, приехала уже взрослой — в возрасте 7 лет. Мне здесь тоже нравится: воздух свежий, сотрудники приветливые. Одно плохо: с женихами проблема. Когда я жила в Нижнем Новгороде, ко мне многие сватались. А здесь один жених, да и тот в отдельной клетке. Живет сам по себе, в гости не зайдет, вкусняшкой не поделится. И зачем мне, спрашивается, такой жених нужен?

Корр. (обращаясь к Амуру): Это правда?

А.: А в чем я виноват? Да я с детства общаться не любил! Я сам по себе: не шалю, не выражаюсь. И вообще делаю вид, что никого вокруг не замечаю.

Г.: Нет, вы только послушайте, что он рычит: «не шалю», «делаю вид»… Да тебе давно жениться пора, а ты все пару себе подобрать не можешь!

Корр.: У зверей, как у людей: чтобы завести семью, нужно кому-то очень и очень понравиться!

А.: Попробуй понравься… Глория — дама своенравная. Я бы даже сказал, порой совершенно без тормозов! Работники зоопарка к ней с лаской, Глашей ее называют, а она обижается, когда ее так называют. Рычит. Не всегда, но довольно часто, больше по настроению. Вот как приехала из Нижнего Новгорода, так клыки и показывает. Может, ее кто-нибудь там обидел? Пообещал жениться, а сам на гастроли с передвижным зоопарком укатил? С этим делом я обязательно разберусь. Будет возможность — лично туда съезжу!

Г.: Ишь ты какой Отелло выискался. Только попробуй! Ты лучше скажи, как дальше будешь жить? Тигрят ты думаешь заводить или нет? Тебе ведь лет через десять уже не до потомства будет!

Корр.: Ребята, давайте жить дружно!

А.: Да я стараюсь, это Глашка почему-то на меня клыки скалит. Нас сотрудники зоопарка пытаются сосватать. Но у нее семь пятниц на неделе: сегодня хвостом мне машет, а завтра целый день рычит!

Г.: И буду рычать. Раньше надо было о женитьбе думать! Давно бы уже были с тигренком. А так все вдвоем да вдвоем…

Корр.: Давно хотел спросить: а сколько вас, амурских тигров, проживает на Дальнем Востоке?



А.: Примерно пятьсот, может, чуть больше или чуть меньше. Примерно 150 моих родственников проживает в Китае, кое-кто был замечен и в Северной Корее. Стали даже поговаривать, что популяция амурских тигров восстановилась.

Г.: Ну, это ученые шутят или добросовестно ошибаются. Из Красной книги нас не убрали и вряд ли в ближайшие годы уберут.

Корр.: Тем более вам надо любить друг друга… А за тигрятами дело не станет.

А.: Хотелось бы на это надеяться! Правда, Глаша?

Г.: Не обольщайся, жених!



Корр.: Впереди у нас Год Тигра. Что бы вы хотели пожелать сахалинцам? Например, вы, Глаша…

Г.: Рррррррр!..

Корр.: … простите, Глория! Что бы вы пожелали сахалинцам?

Г.: Счастья, благополучия, исполнения новогодних желаний.

Корр.: А вы, Амур?

А.: Ровно то же самое, плюс любви, взаимопонимания и доброты в каждом доме. И конечно же, чтобы в каждой сахалинской семье была хотя бы парочка бойких, умных и симпатичных тигрят!