Половина Сахалинского бюджета-2025 направляется на социально важные проекты

В ближайшие три года в регионе построят и реконструируют 64 социально важных объекта: школы, медучреждения, очаги культуры, спортивные сооружения, а также 21 объект, имеющий отношение к жилищно-коммунальному хозяйству. Эти и другие данные прозвучали на общественном обсуждении проекта регионального бюджета 2025 года и планового периода 2026 – 2027 годов.

Председатель областного правительства Алексей Белик подчеркнул важную роль подобных обсуждений, которые дают возможность людям высказать свои соображения о том, на какие цели лучше направить средства, а властям – создать такой проект бюджета, который соответствует задачам развития региона и запросам его жителей.

– В 2025 – 2027 годах расходы на социально значимые цели, на поддержание необходимого качества жизни людей будут обеспечены в полном объёме. Это приоритетная задача для правительства области. В 2025 году доля социального блока в общем объёме расходов составит 48%. Это говорит о том, что наш бюджет сохраняет социальную направленность, – сказал Алексей Белик.

Чем располагаем, что планируем?

По данным министра финансов области Ольги Лопатиной, доходы бюджета в следующем году составят 178 млрд, в 2026-м – 194,5 млрд, в 2027-м – 193 млрд рублей. Расходы в 2025 году оцениваются в 203,3 млрд рублей. Из этой суммы 95 млрд рублей предназначаются на реализацию государственных программ социальной направленности. Имеется в виду развитие сфер здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, молодёжной политики, культуры, а также поддержка различных категорий граждан.

По словам министра, по проекту на ближайшую трёх­летку предусмотрено 600 млн рублей на создание объектов здравоохранения. В этом числе – строительство ЦРБ в Северо-Курильске, приобретение быстровозводимых модулей для размещения фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Такие ФАПы появятся в сёлах Пионеры и Правда Холмского, Горное – Курильского, Кировское – Тымовского, Победино – Смирныховского, Дачное, Третья Падь и Лесное – Корсаковского, Петропавловское, Успенское и Огоньки – Анивского районов.

За этот период в области построят и реконструируют 2 школы, школу-детский сад, детский сад, учреждение здравоохранения, 4 объекта культуры, 3 спортивных, 21 коммунальный. В общей сложности – 64 объекта.

Векторы и акценты

Помимо этого региональные власти планируют инвестиции в дороги, транспорт, общественные пространства – во всё, что делает жизнь на островах комфортнее и безопаснее.

В числе приоритетов – работа по наращиванию доходного потенциала области, созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной активности бизнеса.

«Советский Сахалин» регулярно публикует новости о реализации крупных объектов. Вот свежие сообщения с этих «фронтов». Вскоре будет введена в строй взлётно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска. Продолжается модернизация морского порта Корсаков. В ближайшей перспективе – строительство поронайского порта и трёх рыбоперерабатывающих заводов, ввод в строй второй очереди сахалинского нефтегазового индустриального парка, развитие СТК «Горный воздух».

По оценке главы регионального правительства Алексея Белика, в ближайшие три года ежегодный рост валового регионального продукта составит 2 – 3%, а номинальный валовой региональный продукт к 2027 году должен быть более 2 трлн рублей.

Что скажет общество?

Руководитель региональной общественной «Ассоциации ветеранов СВО» Назар Архангельский:

– Для меня очень важно, что в проекте большое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Плюс предусмотрена помощь семьям с детьми-инвалидами и детям без родителей.

Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Майя Кириллова акцентировала внимание на важной роли общественных обсуждений:

– Мы на практике убедились, что это работает. В своё время подняли вопрос о сносе старой школы в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска. И вот в следующем году здесь начнут строить новую школу. Это будет большое здание с бассейном и спорткомплексом.

Участники слушаний поддержали предложенный проект бюджета и рекомендовали депутатам областной думы его принять.

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам регионального парламента Наталья Захарчук также высказалась в его поддержку, отметив социальный характер главного финансового документа. А её коллега депутат Наталья Коршунова отметила:

– Все вопросы, которые депутаты поднимали при работе над проектом, в итоговом документе учтены. И потому проект бюджета на ближайшие три года поддерживаю.

Николай ПИТЕРСКИЙ.