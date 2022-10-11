Положение о конкурсе журналистских работ имени А. П. Чехова, посвященном 75-летию образования Сахалинской области в ее современных границах

Общие положения
Конкурс имени А. П. Чехова на лучшую журналистскую работу 2021-2022 годов (далее — Конкурс) проводится в целях:
- определения лучших материалов, опубликованных СМИ Сахалинской области, поощрения их авторов;
- стимулирования журналистов Сахалинской области к профессиональному росту, к новым творческим достижениям;
- обмена опытом среди сотрудников СМИ Сахалинской области, их знакомства с лучшими образцами творчества коллег;
- популяризации среди жителей Сахалинской области победивших в конкурсе материалов, привлечения внимания аудитории к лауреатам конкурса и к СМИ, где они работают.
Учредитель Конкурса –
Сахалинское областное отделение Союза журналистов России.
Конкурс проводится при поддержке Правительства Сахалинской области на средства гранта, выделенного им Сахалинскому отделению Союза журналистов России, а также на средства, привлеченные от спонсоров и членских взносов.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по восьми основным номинациям:
- Лучшая публикация в печатных СМИ;
- Лучший материал на радио;
- Лучший материал на ТВ;
- Лучшая публикация в интернет-СМИ;
- Лучшее фото (фоторепортаж);
- Лучшая операторская работа;
- Лучший старт (публикация молодого журналиста со стажем работы не более 3 лет в СМИ любого профиля).
- Лучший юбилейный проект (номинация для редакций СМИ).
Кроме того, жюри имеет право предусмотреть дополнительные номинации:
- Приз имени известного журналиста, заслуженного работника культуры Сахалинской области А. Г. Панкстьяновой за лучшую репортерскую работу;
- Приз за лучший новостной сюжет на радио или ТВ;
- Приз за лучший блог или страницу в социальных сетях;
- Специальный приз жюри Конкурса.
Конкурс проводится в год 75-летия образования Сахалинской области в ее современных границах. Главными претендентами на победу станут публикации соответствующей тематики. Это могут быть материалы по истории и краеведению, рассказы о выдающихся земляках, достижениях предприятий и организаций, репортажи с юбилейных мероприятий и т.д.
Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе принимают участие материалы, опубликованные в СМИ Сахалинской области (а также в федеральных СМИ авторами, проживающими в Сахалинской области) с 1 января 2021 года по 15 ноября 2022 года, а также проекты, осуществленные СМИ Сахалинской области в те же сроки.
Один автор (авторский коллектив) имеет право предложить на конкурс не более трех материалов.
Основанием для участия в Конкурсе является заявка от автора (авторского коллектива) или СМИ.
Форма заявки прилагается: СКАЧАТЬ docx / СКАЧАТЬ pdf
Заявки и материалы следует присылать на электронный адрес konkyrs_chekhova@mail.ru. В теме письма следует написать: «Чеховский конкурс-2022».
Печатные публикации принимаются в отсканированном виде или с помощью гиперссылки на интернет-версию (при наличии).
Публикации в интернет-СМИ принимаются в виде гиперссылки.
Материалы, вышедшие на радио и ТВ, принимаются в виде действующей гиперссылки на хостинг либо ссылки для скачивания материала с доступного электронного ресурса.
Прием заявок и материалов для участия в Конкурсе завершается 20 ноября 2022 года в 24:00.
- Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят члены президиума Сахалинского областного отделения Союза журналистов России в количестве 9 человек, один из которых назначается секретарем жюри.
Секретарь ведет протоколы заседаний жюри, осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе и присылаемых на него материалов, консультирует авторов по всем вопросам участия в конкурсе. Возглавляет жюри председатель Сахалинского областного отделения Союза журналистов России.
Результаты Конкурса в каждой номинации жюри определяет открытым голосованием. Победителем считается претендент, получивший наибольшее количество голосов. В случае равенства числа голосов право решающего голоса принадлежит председателю жюри.
- Награждение победителей
Итоги Конкурса будут оглашены в первой декаде декабря 2022 года на торжественном мероприятии в Южно-Сахалинске. Победители получат дипломы и призы.