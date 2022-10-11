Положение о конкурсе журналистских работ имени А. П. Чехова, посвященном 75-летию образования Сахалинской области в ее современных границах

Общие положения

Конкурс имени А. П. Чехова на лучшую журналистскую работу 2021-2022 годов (далее — Конкурс) проводится в целях:

определения лучших материалов, опубликованных СМИ Сахалинской области, поощрения их авторов;

стимулирования журналистов Сахалинской области к профессиональному росту, к новым творческим достижениям;

обмена опытом среди сотрудников СМИ Сахалинской области, их знакомства с лучшими образцами творчества коллег;

популяризации среди жителей Сахалинской области победивших в конкурсе материалов, привлечения внимания аудитории к лауреатам конкурса и к СМИ, где они работают.

Учредитель Конкурса –

Сахалинское областное отделение Союза журналистов России.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Сахалинской области на средства гранта, выделенного им Сахалинскому отделению Союза журналистов России, а также на средства, привлеченные от спонсоров и членских взносов.

Номинации Конкурса

Конкурс проводится по восьми основным номинациям:

Лучшая публикация в печатных СМИ;

Лучший материал на радио;

Лучший материал на ТВ;

Лучшая публикация в интернет-СМИ;

Лучшее фото (фоторепортаж);

Лучшая операторская работа;

Лучший старт (публикация молодого журналиста со стажем работы не более 3 лет в СМИ любого профиля).

Лучший юбилейный проект (номинация для редакций СМИ).

Кроме того, жюри имеет право предусмотреть дополнительные номинации:

Приз имени известного журналиста, заслуженного работника культуры Сахалинской области А. Г. Панкстьяновой за лучшую репортерскую работу;

Приз за лучший новостной сюжет на радио или ТВ;

Приз за лучший блог или страницу в социальных сетях;

Специальный приз жюри Конкурса.

Конкурс проводится в год 75-летия образования Сахалинской области в ее современных границах. Главными претендентами на победу станут публикации соответствующей тематики. Это могут быть материалы по истории и краеведению, рассказы о выдающихся земляках, достижениях предприятий и организаций, репортажи с юбилейных мероприятий и т.д.

Условия участия в Конкурсе

В Конкурсе принимают участие материалы, опубликованные в СМИ Сахалинской области ( а также в федеральных СМИ авторами, проживающими в Сахалинской области ) с 1 января 2021 года по 15 ноября 2022 года, а также проекты, осуществленные СМИ Сахалинской области в те же сроки.

Один автор (авторский коллектив) имеет право предложить на конкурс не более трех материалов.

Основанием для участия в Конкурсе является заявка от автора (авторского коллектива) или СМИ.

Форма заявки прилагается: СКАЧАТЬ docx / СКАЧАТЬ pdf

Заявки и материалы следует присылать на электронный адрес konkyrs_chekhova@mail.ru. В теме письма следует написать: «Чеховский конкурс-2022».

Печатные публикации принимаются в отсканированном виде или с помощью гиперссылки на интернет-версию (при наличии).

Публикации в интернет-СМИ принимаются в виде гиперссылки.

Материалы, вышедшие на радио и ТВ, принимаются в виде действующей гиперссылки на хостинг либо ссылки для скачивания материала с доступного электронного ресурса.

Прием заявок и материалов для участия в Конкурсе завершается 20 ноября 2022 года в 24:00.

Жюри Конкурса

В состав жюри Конкурса входят члены президиума Сахалинского областного отделения Союза журналистов России в количестве 9 человек, один из которых назначается секретарем жюри.

Секретарь ведет протоколы заседаний жюри, осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе и присылаемых на него материалов, консультирует авторов по всем вопросам участия в конкурсе. Возглавляет жюри председатель Сахалинского областного отделения Союза журналистов России.

Результаты Конкурса в каждой номинации жюри определяет открытым голосованием. Победителем считается претендент, получивший наибольшее количество голосов. В случае равенства числа голосов право решающего голоса принадлежит председателю жюри.

Награждение победителей

Итоги Конкурса будут оглашены в первой декаде декабря 2022 года на торжественном мероприятии в Южно-Сахалинске. Победители получат дипломы и призы.

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