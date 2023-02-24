Полпред ДФО Юрий Трутнев поздравил бойцов-дальневосточников с Днем защитника Отечества на передовой

«23 февраля в России — традиционно мужской праздник. Сегодня в первую очередь это праздник тех людей, которые защищают нашу Родину, её независимость и свободу, помогают населению республик, присоединившихся к Российской Федерации», — отметил он.

🔹Полпред рассказал о задачах рабочей поездки в ДНР: «Мы выезжаем сюда достаточно часто. Есть поручение Президента. Дальний Восток восстанавливает 8 территорий. Я уже часть территорий объехал. В прошлом году мы восстановили более 200 объектов. Ни одного срыва графика. Сделаем так, чтобы в этом году работа также велась по плану».

🔹На передовой на Угледарском направлении Юрий Трутнев и командующий группировкой «Восток» Рустам Мурадов встретились с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота и вручили государственные награды военнослужащим.