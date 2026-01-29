Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл в Сахалинскую область

Сегодня он посетил СТК «Горный воздух» и обсудил с инвесторами реализацию проектов в туристско-информационной сфере.

– По «Горному воздуху» мы не вышли на заданные темпы освоения. Длина трасс на комплексе составляет около 42 километров. Люди, которые хотят кататься долго, сюда не приедут, – сказал Юрий Трутнев. – У Сахалина достаточно возможностей, чтобы в ускоренном порядке количество трасс увеличить и действительно выйти на 100 и более километров. Это резко поднимет «Горный воздух» в конкурентности, по сути дела, составит конкуренцию «Красной поляне», а больше у нас конкурировать не с кем по длине трасс.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что это тактика и стратегия сахалинского горнолыжного курорта. «Горный воздух» должен стать ключевой точкой инвестиционного развития региона».

В соответствии с планом развития инфраструктуры горнолыжного комплекса на 2024 – 2026 годы предусмотрена модернизация системы искусственного снегообразования на северном склоне горы Красной, будет обеспечено искусственное оснежение дополнительных 6 километров горнолыжных трасс. Работы будут завершены в нынешнем году.

ООО «Специальный застройщик «МС» (резидент ТОР) приступил к реализации масштабного проекта по строительству на южном склоне Красной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги протяжённостью 2 километра. Также резидентом будет обеспечено строительство горнолыжных трасс протяжённостью более 10 километров в ближайшие два года.

В этот же день заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО посетил предприятие по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования группы компаний «Сахалин Турбина Сервис».

— Совершенно очевидно, мы должны ремонтировать и обслуживать оборудование, которое у нас установлено, в том числе энергетическое оборудование. Но сказать честно, было бы здорово, если бы мы научились его производить. Я с «Русгидро» поговорю, и если там есть заинтересованность, то мы вернёмся к этой теме, – сказал Юрий Трутнев.

— «Сахалин Турбина Сервис» – единственное на Дальнем Востоке предприятие по обслуживанию газотурбинного оборудования. Компания вошла в число резидентов Сахалинского нефтегазового индустриального парка.

– Он создан с целью импортозамещения высокотехнологичных сервисов для нефтегазовых предприятий. Это решение оказалось свое­временным и стало достойным ответом на западные санкции, – прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.

Ирина НОВИКОВА.

