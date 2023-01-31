Полпред ДФО Юрий Трутнев прокомментировал продление программы льготных дальневосточных авиаперевозок до 2025 года

Всего в 2023 году на программу льготных дальневосточных авиаперевозок из федерального бюджета будет выделено не менее 5,9 млрд ₽.

Сейчас государство субсидирует перелёты по 37 направлениям: Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Хабаровск – Якутск,Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.

Авиакомпания «Аврора» перевезла в 2022 году 1,16 млн. пассажиров, на 9,14% больше, чем в предыдущем). В нынешнем году создаются новые маршруты, и компания перевезёт еще больше пассажиров. И субсидий она

будет получать больше.