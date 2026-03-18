Полпред в ДФО Юрий Трутнев поздравил военнослужащих подводных сил Военно-морского флота России с профессиональным праздником – Днем моряков-подводников

Поздравляю личный состав и ветеранов подводных сил Военно-морского флота России с профессиональным праздником!

Ваша служба — это ежедневная проверка на прочность в суровых условиях океанских глубин. Она под силу только людям исключительного мужества, железной воли, безупречной физической и психологической подготовки. Являясь надежным щитом нашей страны, подводные силы охраняют мир и покой миллионов граждан.

Благодарю вас за самоотверженность, высочайшее мастерство, верность Родине и Андреевскому флагу! Желаю всем морякам-подводникам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в служении на благо России!