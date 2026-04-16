Пятница, 17 апреля, 2026
Домой НОВОСТИ

Полпред Юрий Трутнев против инициативы строить на Дальнем Востоке безальтернативные платные дороги

Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев оценивает как нецелесообразное предложение о строительстве платных дорог без бесплатной альтернативы на Дальнем Востоке и в Арктике.

– Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан. Предложение ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов нецелесообразно, – заявил полпред.

Ассоциация же считает, что ограничение следует снять: в дальневосточных регионах из-за «экстремального» климата и сложных геологических условий в принципе сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции. И если власти инициативу поддержат, новое правило в Дальневосточном федеральном округе позволит переводить в платный режим и уже существующие дороги после их реконструкции.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ