Полпред Юрий Трутнев против инициативы строить на Дальнем Востоке безальтернативные платные дороги

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев оценивает как нецелесообразное предложение о строительстве платных дорог без бесплатной альтернативы на Дальнем Востоке и в Арктике.

– Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан. Предложение ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов нецелесообразно, – заявил полпред.

Ассоциация же считает, что ограничение следует снять: в дальневосточных регионах из-за «экстремального» климата и сложных геологических условий в принципе сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции. И если власти инициативу поддержат, новое правило в Дальневосточном федеральном округе позволит переводить в платный режим и уже существующие дороги после их реконструкции.