Полпред Юрий Трутнев: «Закон о преференциальном режиме поможет освоить Курильские острова, и принесет пользу отечественной экономике

Прибывший на Сахалин с рабочим визитом вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в четверг провел совещание по созданию преференциального режима на Курилах.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что законопроект о преференциальном режиме, подготовленный по поручению Президента РФ Владимира Путина, уникальный документ в истории отечественного бизнеса. Этот режим предоставляется практически по всем существующим налогам. Более того, инвесторы не выполняют обязанности налогоплательщика и не отчитываются перед налоговой службой в течение 20 лет.

— Законопроект прошёл пока лишь первое чтение, впереди очередное обсуждение, однако не надо ждать, когда он будет готов окончательно, — считает Юрий Трутнев. — Нужно сделать так, чтобы еще до того, как законопроект станет законом, инвесторы имели возможность получить земельный участок, подключиться к энергоресурсам. Для этого предстоит провести довольно значительную работу, и она уже началась. Руководство Сахалинской области, и федеральная власть уверены в том, что закон о преференциальном режиме поможет освоить Курильские острова, и принесет пользу отечественной экономике.

Какие именно инвесторы зайдут на Курилы, полпреду пока не известно. В первую очередь это будет, конечно же, российский бизнес, не исключены также инвесторы из близлежащих стран — Китая, Кореи.

Инвесторов пока нет, однако работа по созданию рабочей площадки на наших самых дальних островах уже началась. Прежде всего, это касается обеспечения инвесторов энергоносителями. Разработана соответствующая программа, согласно которой Газпром будет генерировать сжиженный природный газ (СПГ), строить на Курилах специальные хранилища и завозить в них СПГ. Этим Газпром будет заниматься в течение ближайших трех лет.

Как сообщил глава региона, на днях было получено положительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) на строительство завода по производству жидких видов топлива. Документы будут направлены в Газпром. Первым этапом инвестирования проекта станет проектирование объекта. Завод будет выпускать авиационный керосин, бензин, а также дизельное топливо очень высокого качества, которое будет использоваться не только в России, но и экспортироваться в страны зарубежья.

— Что же касается энергоснабжения Курильских островов, то мы сейчас по министерству энергетики подбираем соответствующую программу, исходя из наших планов развития, на ближайшие пять лет. Очень важно, чтобы у наших инвесторов была качественная энергообеспеченность, — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Параллельно в региональном правительстве ведется подготовительная работа по планировке территорий. Предполагается активное строительство на Курилах жилья, школ, детсадов, больниц. Ожидается, что в планировке будут активно участвовать и сами инвесторы. Результаты ожидаются к сентябрю.

Поскольку экономика Курильских островов завязана, прежде всего, на рыбодобывающей промышленности, вполне естественно ожидать здесь приход инвесторов-рыбопромышленников. По словам Юрия Трутнева, правительство рассчитывает на такой эффективный инструмент, как инвест-квоты, уже успевшие доказать свою эффективность на Дальнем Востоке. Предполагается выделить инвест-квоты под строительство береговых рыбоперерабатывающих мощностей. Будут выделены также участки для развития марикультуры.

— Мы сформируем такие участки вокруг Курильской гряды, и одновременно с принятием закона о преференциальном режиме запустим этот механизм. Предварительный разговор на эту тему в Росрыболовстве уже состоялся, — заявил Юрий Трутнев.

Ещё одним вопросом, озвученном на совещании, стало развитие авиакомпании «Аврора». Задача компании — к 2025 году удвоить количество пассажироперевозок. Для этого компания вводит дополнительные маршруты, связывая Южно-Сахалинск с материком и отдаленными районами области. Однако есть и проблемы, главная из которых касается субсидирования лизинга поставки отечественных воздушных судов.

— Предстоит обновить авиапарк, сделать его однотипным, чтобы появилась возможность эффективно его обслуживать, — отметил Юрий Трутнев.

Журналистов интересовала проблема транспортного коллапса, подобного тому, который островитяне наблюдали в прошлом году. Напомним, из-за проблем с отгрузкой была в три раза превышена норма накопления контейнеров в морском торговом порту во Владивостоке. Грузы на Сахалин поступали с большой задержкой.

— В силу экономических причин в этом году изменилась морская логистика, увеличилось количество судов, — объяснил полпред. — В частности, это наблюдается на морских путях вблизи границы с Китаем. Мгновенно реагировать на это было достаточно сложно, пришлось в течение месяца буквально вручную управлять транспортным потоком. На предстоящем совещании во Владивостоке мы будем говорить о том, что необходимо готовиться работать в новых условиях. Это необходимо для того, чтобы транспортные потоки, обрушившиеся на нас, приносил не проблемы, а деньги в экономику РФ.

Отдельной темой на совещании во Владивостоке станет проблема северного завоза. По словам Юрия Трутнева, в ныне действующем законодательстве такого понятия просто не существует. Необходимо его возрождать. Мало того, потребуется принять соответствующий нормативный акт, согласно которому суда северного завоза могли проходить беспрепятственно и вне очереди. Но для этого следует научиться управлять транспортными потоками в нынешних реалиях.

— Хотелось бы дополнить, — продолжил тему Валерий Лимаренко. — В 2022 году мы получаем два новых парома, которые будут работать на переправе Ванино – Холмск. Сейчас на судах завершается монтаж оборудования, впереди — ходовые испытания. Новые паромы позволят нам в два-три раза увеличить пассажиро и грузопоток. Это будет весьма кстати, поскольку у нас большая инвестиционная программа, требующая значительного увеличения грузооборота. Для того, чтобы в будущем избежать грузового коллапса и иметь возможность для маневра, мы будем отслеживать ситуацию с грузоперевозками.

Одна из идей, касающихся развития Курил, — построить парочку пассажирских судов, которые могли бы курсировать по привлекательным маршрутам, например, вдоль Курильской гряды до самых Командорских островов. Для этого надо всячески пропагандировать жизнь на Курилах, больше рассказывать о природе и людях, которые там живут.

А неплохая идея, не правда ли?

Игорь КАЛИНИН.