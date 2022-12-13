Полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу показали, как создается комфортная среда обитания

Разговор об этом шел на совещании, состоявшемся во второй день его рабочей поездки на остров. В нем принимали участие губернатор Валерий Лимаренко, члены регионального правительства и представители транспортной отрасли.

На новый уровень

Шел обстоятельный разговор о том, как движется строительство новой взлетно-посадочной полосы в южно-сахалинском аэропорту и новых паромов; модернизации корсаковского порта, которая позволит существенно увеличить его грузооборот.

Значение всех этих объектов для области трудно переоценить. Новая полоса в авиагавани Южно-Сахалинска позволит принимать все виды воздушных судов, работы на ней планируют завершить в 2024 году. Немаловажно и то, что в скором времени в главном аэропорту Сахалина вступит в строй новый аэровокзальный комплекс.

Он позволит обслуживать намного больше пассажиров и поднимет сервис на новый уровень. По итогам совещания, рассказал Юрий Трутнев, было решено, что минтранс выделит на реконструкцию полосы дополнительно 3,6 млрд рублей, деньги поступят в следующем году.

Новые паромы для переправы Ванино-Холмск сделают перевозки по морю более надежными. Каждый вмещает 200 пассажиров, 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей.

Одно плавсредство уже построено, сейчас его дорабатывают с учетом выявленных замечаний.

– Мы договорились что руководство области вместе с минтрансом и минвостокразвития РФ объединят усилия, решат вопрос с субсидированием перевозок и представят предложения в ближайшее время, – пояснил полномочный представитель президента. – Так же удалось решить вопросы, связанные с экспертизой проектно-сметной документации по модернизации порта в Корсакове. Минтранс нашел миллиард, чтобы продолжить работу.

Вопросы инвестиций

Надежное транспортное сообщение острова с материком и центральной частью страны – составная часть большой работы по созданию комфортной среды проживания.

Поэтому немало времени во время рабочей поездки было уделено развитию южно-сахалинской агломерации, инвестпроектам и строительству жилья.

Юрий Трутнев отметил, что задачу по разработке мастер-планов городов Дальнего Востока поставил глава государства Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, и следовательно, задача в ближайшее время будет оставаться для дальневосточных регионов одной из важнейших.

– Мастер-план Южно-Сахалинской агломерации находится в высокой степени готовности. Как любой продукт, его еще можно улучшать. Более того, я уверен в том, что, так как мастер-план охватывает период до 2030 года, еще и в процессе реализации он будет дополняться, – дал свою оценку полпред. – Но принципиально это продукт, с которым можно работать.

Он так же обратил внимание областных руководителей на необходимость более активного подключения к разработке мастер-плана жителей Южно-Сахалинска.

Юрия Трутнева так же интересовала результативность мер поддержки инвесторов на островах. Как обстоят с этим дела, ему рассказали губернатор Валерий Лимаренко и резиденты ТОР «Горный воздух». В планах – новые горнолыжные трассы с системами оснежения, новые гостиничные комплексы на нижней и средней станциях. Полномочный представитель президента отметил, что льготы и меры поддержки инвесторов должны работать на благо региона даже в сложной экономической ситуации. Он обратил внимание всех на то, что у «Горного воздуха» целый ряд преимуществ, начиная с того, что комплекс находится в черте города.

– Все представленные проекты многомиллиардные, они будут работать не только на развитие туристической инфраструктуры, но и на комфортную среду проживания, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Стоит добавить, что у нашей области один из лучших показателей на Дальнем Востоке по переселению из ветхого и аварийного жилья. Квартиры получили островитяне, которые вошли в программу переселения до 1 января 2017 года.

Мы первыми в РФ завершили ее реализацию и сейчас стали работать по новой программе. На это уже выделено 8 млрд рублей, отметил губернатор островного региона. Благодаря такой поддержке и действию других социальных программ можно будет повысить комфортность проживания для сахалинцев и курильчан, а так же привлекать востребованных специалистов для работы в важных отраслях нашей экономики.

«Советский Сахалин» задал вопрос полпреду о проблеме, которая возникает параллельно увеличению строительства жилья: после сноса аварийных домов остается строительный мусор, его берутся утилизировать, но некоторые находят лазейки в законодательстве и вместо переработки просто засоряют территории, нарушают экологию.

Хотя на бумаге все выглядит гладко. Остановить наносимый окружающей среде вред моментально не получается – закон требует провести согласования с минэкологии, прокуратурой, добиться судебного решения и пр. А тем временем отходы можно безнаказанно вывозить и сваливать в неприспособленных для этого местах, и прикрываться бумажкой, где все оформлено как утилизация, то есть переработка, не наносящая вреда природе.

Об одном таком случае в Холмске мы недавно рассказывали. Возможно ли разработать более действенный механизм в этой сфере, чтобы отслеживать процесс и оперативно в него вмешиваться, если совершается нарушение? По словам Юрия Трутнева, здесь многое будет зависеть от неравнодушия людей, и все их предложения по улучшению законодательного механизма учтут.

Благодарность сахалинкам

В графике пребывания полпреда Юрия Трутнева у нас в области было посещение военного полигона, где резервисты проходят боевую выучку.

По его оценке, организация занятий там производит хорошее впечатление. Логическим продолжением стала встреча с сахалинками, чьи дети и мужья мобилизованы на специальную военную операцию.

Напомним, идея создать такое объединение родилась в конце ноября, на встрече губернатора Валерия Лимаренко с женщинами в День матери. Реализовали ее достаточно быстро, наши землячки отправились в Донбасс, где смогли увидеть своих близких, помочь им в налаживании быта. Хорошую помощь здесь оказывает поддержанный губернатором проект «Сопричастность», в рамках которого идет поддержка семей мобилизованных. Женщины привезли из зоны специальной военной операции идеи, как облегчить быт воинов и поделились ими с полпредом. Он

отметил оперативное решение в Сахалинской области вопросов по оказанию помощи как военнослужащим, так и их семьям.

– Я не раз сам бывал на Донбассе, встречался мобилизованными, с командирами, в том числе и с командованием расквартированного на Сахалине 68-го армейского корпуса, – рассказал Юрий Трутнев. – Военные сказали, что нужно 15 автомобилей УАЗ. Реакция губернатора была мгновенной, в течение нескольких дней отправили машины. Ребята сейчас выполняют работу самую важную в стране. И мы все должны им помогать и вам – женам и матерям – спасибо, что делаете это. Бойцам очень важно, что вы их ждете и дома все в порядке. Эта работа и взаимодействие всегда во внимании губернатора, за что ему тоже спасибо. Мы будем продолжать оказывать поддержку. Общими усилиями победим, ребята вернутся.

По его словам, не менее важно, что женщины, побывав в Донбассе видят: все разговоры о том, что наши бойцы в зоне спецоперации разуты, раздеты, не накормлены – просто фэйки. Работа идет в правильном направлении, и ее надо продолжать.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

До 5 миллионов пассажиров в год сможет обслуживать новый аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске.