Полтысячи страниц хроники сахалинские архивисты посвятили трудовому подвигу островитян в годы войны

Высокую оценку историков и краеведов, детей войны и ветеранов труда получил сборник документов и материалов «Хроника Победы. Сахалинская область 1941 – 1945». Его презентация при полном зале прошла в областной универсальной научной библиотеке.

В издание вошло около 30 подлинных документов, часть которых недавно рассекретили. Особую атмосферу тех лет передают письма с фронта, опубликованные в газетах «Советский Сахалин» и «Сахалинский нефтяник», душевные стихи островных поэтов, а также факсимильным способом воспроизведённые стенограммы, квитанции, денежные переводы фронту. В них жив дух времени. Наглядно видно, как далёкий тыл работал на фронт, на победу.

– Архивистов иногда называют чернорабочими истории, и это правда, – заметила ответственный составитель сборника Марина Гридяева. – Наш архив разбросан по всей стране. Собрать воедино документы одной тематики одному исследователю практически невозможно. Поэтому готовим проекты и ведём поисковую работу коллективно. Каждый из шести составителей нового сборника досконально изучал свой район по архивам, библиотекам страны. В восьми архивах мы просмотрели не менее 3 тысяч дел, свыше 20 тысяч документов, постранично пролистали островные газеты – «Советский Сахалин», «Сахалинский нефтяник», «Сахалинский фронтовик» и хабаровскую «Тихоокеанскую звезду». Изучали комплекс документов в нашем архиве: личные фонды, коллекции фильмофонда… Ценно, что и сахалинцы, откликнувшись на обращение в «Советском Сахалине», предоставили составителям свои личные раритеты.

Так что книга, основанная на первоисточниках, даёт читателю уникальную возможность день за днём, месяц за месяцем всмотреться в жизнь и труд наших земляков в тяжёлое военное время. И, конечно же, получить представление, как в далёком тылу ковалась Победа и обеспечивалась безопасность дальневосточных окраин.

Известный сахалинский историк, краевед, специалист по военной истории Николай Вишневский отметил, что в отличие от предыдущих сборников новый отличает душевность, теплота к людям, о которых в нём рассказывается.

Несомненно, фотографии составляют уникальную часть книги.

– Нам удалось собрать неимоверное количество снимков, – рассказала Марина Гридяева. – В этом помогли коллеги из областного и Охинского краеведческих музеев, музейно-мемориального комплекса «Победа». Картинами островных художников о войне поделился художественный музей.

Не поскупился на похвалу и представитель МИДа в Южно-Сахалинске Владимир Носов:

– Преклоняюсь перед редакторским коллективом, который через себя пропустил все материалы. Они никого не оставят равнодушным. Ваш сборник – достойный вклад в память о нашей Победе. Главное сейчас – сохранение исторической памяти. И ваш труд – об этом.

Как отметил заместитель директора музея «Чехов и Сахалин» Темур Мироманов, для школьников и студентов такой материал – большое подспорье, тем более, что книга читается как приключенческий роман, детектив или драма. Составители уникальной книги обошлись без юбилейного глянца. Они объективно рассказали и о том, что в годы войны, бывало, предприятия планы срывали, работники нормы не выполняли, не всё получалось так, как предписывалось…

История без купюр – это важно. На этом тоже заострила внимание участников презентации историк-рецензент, профессор СахГУ Елена Лисицына.

– Это совершенно не стандартное издание в его традиционном понимании. Составители создали комплекс из различных документов – архивных, газетных, личного происхождения, чтобы показать ежедневную жизнь области на протяжении всех военных лет. Большинство исторических документов опубликовано без изъятий, сокращений, научной интерпретации. Так что каждый исследователь может сам проанализировать документы.

Несмотря на то, что в сборнике около 500 страниц, в нём есть приложения, по которым легко найти любой документ.

Директор ГИАСО Владимир Балов сообщил, что работа над трудами о Великой Отечественной войне будет продолжена. Наверняка последует обращение сотрудников и к уникальному газетному архиву «Советского Сахалина». Так было, когда выходили в свет документальные сборники 1967, 2016, 2017 и 2025 годов. Поскольку наше издание с его вековой историей всегда будет интересно исследователям, ведь оно изо дня в день ведёт летопись региона.

Татьяна ДОЛГОВА.

Фото автора.