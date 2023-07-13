Получено разрешение на строительство студенческого городка кампуса СахалинTech

Все необходимые этапы согласования с государственными органами на строительство успешно пройдены. Строители готовы начать работу на объекте.

Современный студенческий городок для проживания учащихся и преподавательского состава расположится на проспекте Победы в Южно-Сахалинске, в нем смогут разместиться 1500 человек.

Комплекс будет состоять из трех девятиэтажных зданий, объединенных стилобатом. В стандартной секции — 2 комнаты, санузел и места для учёбы.

Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства: спортивная зона с фитнес-центром, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт.

Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

– Создание кампуса мирового уровня в Сахалинской области – это большой шаг в развитии образования и подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд региона. У нас появится точка притяжения для новых студентов и научных работников из других субъектов страны, – сказал заместитель председателя правительства области Вячеслав Аленьков.

Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса — в 2026 году.

Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба регионального правительства.