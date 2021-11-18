Полвека с любимой газетой

«Советскому Сахалину» через три с половиной года – 100 лет. Это хорошая дата! Не много в России газет, которые дожили до такого солидного возраста. Целый век событий. Отрадно, что областное издание начали печатать в моем родном городе Александровске в мае 1925 года. Газета родилась у нас, и я вот уже более пятидесяти лет не расстаюсь с ней. «Советский Сахалин» – моя путеводная звезда, и это так!

Задавал много вопросов в рубрику «Калейдоскоп». За это мне прислали приз – «Книгу рекордов Гиннесса». Неоднократно был победителем конкурсов, проводимых газетой совместно с областной универсальной научной библиотекой. Конкурсы были познавательные – по истории Сахалинской области, флоре, фауне и т. д. Сейчас этого нет, а жаль!

Газета печатала мои заметки. Я много лет собираю материал по истории Сахалина, о писателе Чехове, об освобождении Сахалина и Курил в августе – сентябре 1945 года. Из вырезок и фотографий делаю альбомы. Все это бережно сохраняю.

Одно время даже писал: почему «Советский Сахалин» стесняется печатать на своем логотипе изображение ордена Трудового Красного Знамени? Эту награду он заслужил.

Сейчас все нормально, орден на месте. К столетию должен появиться второй. За заслуги перед Отечеством. И это не только мое мнение. Депутаты областной думы этот вопрос должны (обязаны) рассмотреть вместе с губернатором. Юбилеи надо отмечать, а столетние тем более!

Василий ЛОГВИНОВ, г. Александровск-Саха­линс­кий.