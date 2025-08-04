Полёты над городом. Фоторепортаж с соревнований Игоря КАРПУКА

1 и 2 августа в областном центре в спорткомплексе «Высота» прошли чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина на призы газеты «Советский Сахалин» с участием звёзд олимпийской величины.

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