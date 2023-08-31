Помним ратный подвиг

30 августа в Южно-Сахалинске дан старт акции «Дальневосточная Победа».

На площадке около Чехов-центра работала выставка военного обмундирования и оружия. Прохожие могли посмотреть, как выглядела военная форма в разные годы, узнать историю людей, которые её носили, а также подержать в руках и сфотографироваться с ручным пулемётом Дегтярёва.

Об экспонатах рассказывал помощник военного комиссара Сахалинской области по военно-патриотической работе Борис Картавый:

– Это память о людях. Чем чаще будем выставлять такие предметы, тем больше горожан о них узнает. Такие акции нужны для того, чтобы люди всех возрастов помнили и чтили тот ратный подвиг, который совершили наши прадеды и деды.

Рядом с выставкой волонтёры центра молодёжных инициатив совместно с юнармейцами раздавали прохожим бело-жёлто-красные муаровые ленты в цветах колодки медали «За победу над Японией».

Муаровые ленты волонтёры будут раздавать 3 сентября на пл. Славы и в городском парке культуры и отдыха во время праздничных мероприятий.