Помним, скорбим

На 81-м году ушел из жизни бывший генеральный директор ОАО «Поронайский хлебокомбинат», заслуженный работник пищевой промышленности

Валерий Викторович ГОРШКОВ.

Валерий Викторович родился в 1942 году в городе Уфе. В 1961-м окончил Башкирский технологический техникум пищевой промышленности по специальности техник-технолог. После учебы по распределению приехал на Сахалин и остался здесь на всю жизнь.

Почти 60 лет проработал на Поронайском хлебокомбинате, где прошел большой трудовой путь от лаборанта-технолога и бригадира до генерального директора предприятия.

За заслуги в области пищевой промышленности и многолетний добросовестный труд в 1996 году Валерию Викторовичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии». Награжден медалью «Ветеран труда».

Валерий Викторович всегда имел активную жизненную позицию, его отличали оптимизм и жизнелюбие. Это был человек безупречной честности и беззаветной преданности своему делу.

Коллектив министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким.