Помнить – значит, заботиться. Могила Героя Социалистического Труда Алексея Косоногова зарастает лопухами

В 60-е годы капитан Алексей Косоногов прославил экономическими достижениями славный рыболовецкий флот Сахалина. Экипаж его сейнера в один замёт невода брал больше 200 центнеров рыбы – рекордное количество для того времени! – и за год выполнял двухлетний план. Показатели возглавляемого им «Чугуева» зачли как всесоюзный рекорд.

В 1963 году журналист «Советского Сахалина» В. Куделькин рассказал в статье «Правофланговый», с каким напутствием провожали 34-летнего капитана Косоногова в новый экипаж: «Начальник отдела кадров управления сейнерного флота повертел в руках новенький диплом штурмана и вернул его владельцу:

– Теперь, Ильич, тебе дорога открыта во все моря и океаны. – И, немного помолчав, добавил: – Решили послать тебя на «Чугуев». Дела там сам знаешь какие. Одним словом, ты шестым капитаном будешь…

– Откажись, – шепнул чей-то голос внутри, а второй, более спокойный и уверенный, укоризненно напомнил: – Ты же, Алексей Ильич, коммунист. А коммунисты не отступают перед трудностями.

– Согласен, – ответил Косоногов».

Коммунист Алексей Ильич взялся навести порядок в экипаже, расшатанном постоянным «проловом» (невыполнением плана) и сменой руководителей.

Добиваясь повышения дисциплины, он не списывал людей на берег, старался найти подход к каждому.

Журналист Куделькин откровенно описывал моральное состояние коллектива: «В море работают как львы, сутками могут не уходить с палубы. А стоит сойти на берег, обязательно набедокурят. Не все, конечно. Основной костяк экипажа крепкий, нигде и ни в чём не подведёт, а вот боцман и некоторые матросы – только гляди. Спустил с глаз – напьются».

По свидетельству холмского корреспондента, Косоногову понадобился год, чтобы привести коллектив в чувство: «Сколько было радости, когда тралмастер Борис Назарович Данилюк попросил рекомендацию для вступления кандидатом в члены партии. А разве найдёшь сейчас лучшего боцмана, чем Виктор Павлович Шалдаев? На палубе у него всё прибрано и уложено, как у хорошей хозяйки в квартире».

Через три года экипаж «Чугуева» добыл больше 45 тысяч центнеров, перевыполнив план в два раза. Секрет рекордных уловов крылся не только в рыбацкой удаче капитана.

Косоногов обратил внимание на то, что диаметр трала «Чугуева» не соответствует мощности двигателя. С увеличением диаметра орудия лова до 32 метров повысились уловы. В 1963 году, руководя уже колонной сейнеров, он внедрял на предприятии коллективный лов рыбы.

В морской биографии капитана несколько судов – средний рыболовный траулер-рефрижератор «Орлан», большие рыболовные морозильные траулеры «Новая эра», «Светлая», «Мыс Лазарева» производственного объединения «Сахалинрыбпром». И везде ему сопутствовала рыбацкая удача.

3 марта 1963 года передовика Алексея Косоногова избрали депутатом Верховного Совета РСФСР от Холмского избирательного округа. А через месяц ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Страна награждала Косоногова орденом Ленина (1977), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» и другими государственными юбилейными, ведомственными медалями и нагрудными знаками.

В 1991 году его имя получила плавбаза. А за десять лет до этого в 52-летнем возрасте Алексей Ильич ушёл из жизни. Судьбу рыбака ярко и честно описал сахалинский журналист и краевед Константин Гапоненко – земляк Косоногова по Холмскому району, много сделавший для увековечения памяти сахалинских рыбаков в литературе.

Уроженца Запорожской области Алексея Ильича похоронили в Южно-Сахалинске на кладбище, которое сегодня зовут «старым» или «зеленым». Могилу Косоногова украшает погрудный памятник, но вот беда: сложно его разглядеть с дорожки, хотя прах великого капитана покоится у самого входа – недалеко от могил Николая Редкокаши и Мансура Хасаншина. Виной тому буйная сахалинская растительность, которая зелёной вуалью скрывает захоронения известных сахалинцев.

Эта заброшенность, небрежение к могилам наших героев кажутся нелепым недосмотром. Который, я уверен, в ближайшее время легко может быть исправлен городскими службами. Кто-то из горожан уже очистил могилу от зелёных зарослей. Но, видимо, сам памятник уже требует ремонта или хотя бы обновления покраски.

Сергей Макаров.

В статье использованы фото из фондов Сахалинского областного краеведческого музея.