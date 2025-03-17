«Помогите найти солдата!» Родные ищут и находят своих героев, не вернувшихся с войны

В редакцию газеты «Советский Сахалин» время от времени обращаются люди, чьи родственники участвовали в освобождении юга Сахалина и Курил в 1945-м. Одних интересует судьба родного человека, а других, как жителя областного центра Вячеслава, – история славного боевого пути 377-го стрелкового полка, в котором служил его отец. Этот стрелковый полк накануне войны с милитаристской Японией в составе 342-й дивизии из Амурской области перебазировался в Приморье. Изначально дивизию, в соответствии с соглашениями Ялтинской конференции, ориентировали на взятие Хоккайдо, но политическая ситуация изменилась и курс был взят на порт Маока (ныне Холмск) на юге Сахалина…

Где можно получить ответы на эти и другие запросы?

Председатель регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России», полковник запаса Вооруженных сил РФ Андрей Фугенфиров:

– Чтобы узнать побольше о родственнике, участвовавшем в освобождении Сахалина и Курил, первым делом посетите сайт «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/). Здесь можно получить первичные данные, указав в специальной форме ФИО близкого человека, его дату рождения, звание…

Более долгий, но надёжный путь – направить официальный запрос в Центральный архив министерства обороны РФ в г. Подольске Московской области. Большая часть данных оцифрована, что облегчает поиски.

Важно правильно оформить своё заявление, сообщить в нём побольше информации о родственнике, а также приложить адрес электронной почты и номер контактного телефона для обратной связи. На быстрый ответ рассчитывать не приходится, ведь с такими запросами в архив обращаются миллионы россиян. Тем более сейчас, к 80-летию Победы. Иногда на архивные поиски уходят месяцы, но ответ обязательно будет.

Что касается 377-го стрелкового полка, после войны он дислоцировался в посёлке Такое Долинского района. Расформирован в 2006 – 2007 годах. Подробнее о его славной истории, о взятии Маока могут рассказать в музейно-ме­мориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске. Сюда лучше обратиться с официальным запросом. Правопреемником 33-й мотострелковой дивизии, в составе которой находился полк, является 39-я гвардейская мотострелковая бригада. Кроме того, есть ещё военно-политический отдел 68-го армейского корпуса, куда тоже можно обратиться.

Руководитель регионального отделения поискового движения России Артём Бандура:

– Уже несколько лет мы участвуем во всероссийском проекте «Судьба солдата», ищем информацию в базах данных министерства обороны. Советую учесть, что на сайте «Память народа» иногда может присутствовать ошибка в написании фамилий или датах рождения – архивные документы сканирует и распознаёт машина. С учётом этого иногда лучше варьировать написание фамилий и даты рождения.

Мы в ходе поисковой работы стараемся устанавливать личности людей, чьи останки находим на местах боёв, и небезуспешно. Но собственной информационной базы у поисковиков пока нет, хотя фиксируем проверенные и подтверждённые имена найденных солдат или владельцев обнаруженных предметов.

Поисковики ведут свою статистику по итогам сезонов. За прошлый сезон, например, нашли останки советского бойца в Смирныховском районе и двух членов экипажа разбившегося самолёта. Предварительно имена погибших установлены, но опубликуем их только тогда, когда получим подтверждающие ответы из архива.

Официальный сайт регионального отделения: https://sakh-poisk.ru/. Все публикации в соцсетях: ВКонтакте – sakhalinpoisk, в Telegram – @sakhpoisk65. Можно обратиться к нам со своим запросом напрямую по телефону +79632895238, направив его по электронной почте на адрес info@sakh-poisk.ru, либо оставить запрос в наших соцсетях.

Ярослав САФОНОВ.