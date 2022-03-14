Помолчи, собачка!

В нашем подъезде недавно на четвертом этаже сменились жильцы. Я их даже еще не видел. Но зато с утра до глубокой ночи слышу их собачку. Ее я тоже не видел, но полагаю, что она из тех малышек, в которых хозяева души не чают. Главная особенность этих собачек в том, что они лают непрестанно.

Вот и эта, новоприбывшая, заливается безостановочно. Ее слышно на весь подъезд. Но, если другие жильцы «наслаждаются» ее лаем только когда открывают квартирные двери и ходят по лестнице, то ближайшие соседи, живущие через стенку с новыми жильцами, или же этажом ниже, уже с ума сходят от этого звонкого непрекращающегося лая.

И не знают, что делать!

Если бы у соседей беспрестанно играла музыка или шумели бы пьяные компании – можно было обратиться к участковому или в другие структуры. По идее в этих случаях что-то можно было предпринять. Но что делать с собачкой? На нее же нельзя воздействовать убеждениями, взыванием к совести. Хозяева тоже бессильны против такого проявления собачьей натуры – и соседи это хорошо понимают. Но они также знают, что у них есть право на покой и комфорт.

В наших домах с «картонными» стенами нужно очень хорошо подумать прежде, чем приобретать или организовывать раздражитель для соседей, даже в виде хвостатого друга.

Владимир КУЦОВ, г. Долинск.