Помощь бизнесу. Для сахалинских предприятий запущены льготные инвестиционные кредиты по ставкам 3 и 4,5%

В новой программе могут участвовать малые и средние предприятия обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

– Областное правительство тесно сотрудничает с Корпорацией МСП и предлагает предпринимателям и организациям воспользоваться новым видом поддержки. В рамках антикризисной программы предприятия могут взять инвестиционный кредит на сумму от 50 млн рублей сроком до 10 лет для покупки необходимого оборудования или ремонта, запуска новых производств. Льготный период кредитования рассчитан на 5 лет. Ставка для среднего бизнеса в течение этого времени составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%,– пояснил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

До конца 2022 года объем лимита в рамках этой программы – 50 млрд рублей выданных кредитов. Помогать с подготовкой документов предпринимателям будут специалисты Корпорации МСП. В ближайшее время планируется запуск специального центра на цифровой платформе МСП.РФ, где представители бизнеса смогут получить консультации. Для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки уже сейчас, предпринимателям необходимо обратиться в один из банков-участников, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее представители корпорации посетили Южно-Сахалинск и встретились с бизнесом. Предпринимателям рассказали о финансовых мерах поддержки, обсудили получение сервисов и услуг на цифровой платформе в онлайн-формате.

Напомним, Сахалинская область является одним из лидеров по количеству полученных бизнесом кредитов в рамках программы Корпорации МСП. Совмещение «зонтичных» поручительств корпорации и поручительств Сахалинского Фонда развития предпринимательства помогло малому бизнесу региона привлечь первые 20 кредитов на 168 млн рублей.

Ирина НОВИКОВА.