Понедельник под знаком Дня знаний. Дан старт новому учебному году

Сентябрьский циклон своевольно «распорядился» на три дня продлить летние каникулы. И они закончились солнечным понедельником.

В школы региона на торжественные линейки пришла нарядная детвора с букетами цветов. Отряд желающих получить общее среднее образование насчитывает в этом году более 63 тыс. учеников, первоклассников среди них – 6,7 тыс.

Почти половина малышей записана в начальные классы областного центра. Уже доподлинно известно их количество – 3315 мальчишек и девчонок. Одна из них – Алиса Бекишева из южно-сахалинской гимназии № 3 – звонкоголосым школьным звонком дала символический старт новому учебному году. Девочка запомнит нынешнюю торжественную линейку еще и потому, что участвовала в ритуале вместе с президентом гимназии Русланом Мингалеевым из 11 «Б» класса.

День знаний в этой образовательной организации начался с поднятия Государственного флага России, исполнения Гимна страны детским сводным хором, с напутственных слов директора Анны Умновой. По традиции здесь и сводный хор учителей продемонстрировал свое вокальное мастерство. Прозвучавшая в его исполнении песня «Мы – единое целое» точно выразила суть педагогической задачи: объединить в учебе и творческих делах педагогический и детский коллективы гимназии.

Начались школьные будни. Пусть они будут увлекательными, познавательными, не рутинными, с хорошими отметками и новыми достижениями.

Людмила Степанец.