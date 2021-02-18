Спасательная операция проводится в районе села Первомайск Смирныховского района. Здесь между селом и месторождением Окружное пропал 39-летний водитель грейдера компании «Петросах». 16 февраля в разгар циклона он выехал на расчистку технологического участка дороги и не вернулся со смены.

По предварительным данным, грейдерист пробивал дорогу от нефтеналивного терминала к нефтяному месторождению и мог попасть под сошедшую с сопки снежную лавину.

Поиски были оперативно организованы силами муниципалитета, полиции и жителей. Они пытались добраться до места предполагаемого нахождения грейдера. На помощь вместе с тяжелой техникой в Смирныховский район выехала группа спасателей МЧС.

Работали всю ночь. За сутки обследовали 12 км. Пока безрезультатно. Вчера губернатором Валерием Лимаренко принято решение, как только позволит погода, отправить на поиски вертолет.

По сообщению пресс-службы регионального следственного управления СК России, по факту безвестного отсутствия человека проводится проверка. В ходе ее будет изучен вопрос о правомерности выполнения работ в сложных метеоусловиях и дана оценка соблюдению правил охраны труда.