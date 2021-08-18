Попав на крючок интернет-мошенников, пенсионерка потеряла почти полтора миллиона рублей

68-летняя жительница села Новое Макаровского района увидела рекламу в сети Интернет об инвестировании и позвонила по указанному номеру. Ответивший ей мужчина убедил , что для дальнейшего заработка необходимо открыть электронный кошелек и внести первоначальный взнос — всего 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней с пенсионеркой связался другой мужчина и сообщил, что этих средств недостаточно, нужно взять кредит в банке и пополнить кошелек. Доверчивая женщина взяла заём в размере 50 тысяч рублей, а позже еще два кредита в разных банках на общую сумму 800 тысяч рублей.

Аферисты продолжали звонить. Выдавая себя за представителя банка, они убедили будущую инвесторшу застраховать свой электронный кошелек, иначе будет списана комиссия. Побоявшись за свои сбережения на счету, пенсионерка заняла у знакомых в долг еще полмиллиона рублей и перевела мошенникам на банковский счет.

Более 740 тысяч рублей «подарила» мошенникам и 66-летняя жительница. Тоже попалась на удочку посулы аферистов — компенсацию за ранее приобретенные в интернете лекарственные препараты. Якобы страховой взнос она перечислила несколькими переводами. Как только деньги ушли с ее банковского счета, поступили, мошенники отключили связь.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что по этим фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к преступлениям.

А законопослушным гражданам совет проявлять бдительность. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения и обязательно довести информацию до родных и близких, в особенности пожилых родственников.

Не совершать по просьбе незнакомых лиц операции по карте, не сообщать никому пароли, приходящие посредством смс-банкинга, не соглашайтесь на 100 % оплату товара при покупке через сомнительные интернет-объявления, непроверенные сайты, подозрительные страницы в социальных сетях.