Поправим здоровье. После коронавируса островитяне проходят реабилитацию в санатории

С 1 сентября в островном регионе действует специальная медицинская программа для пациентов, которые в тяжелой форме переболели COVID-19, сообщили в региональном правительстве. Реабилитация проходит в санатории «Синегорские минеральные воды» и выстраивается с учетом осложнений после инфекции.

Реабилитационный курс в санатории проходит в режиме дневного стационара в течение 12 дней.

– Программа подбирается индивидуально, учитывается анамнез пациента. Направление на реабилитацию можно получить в поликлинике у лечащего врача, – пояснил генеральный директор санатория Алексей Пешков.

Специалисты отмечают: результаты реабилитации видны уже к концу первой недели. Снижается одышка, проходит усталость, которая мешает при повседневной активности.

– При развитии фиброза легких пациенты получают магнитотерапию, лазеротерапию и другие процедуры. Это позволяет ускорить процесс реабилитации после болезни и восстановления организма, – рассказала врач-терапевт Вера Тимошенко.

Начиная с сентября, курс в санатории прошли 50 человек, 17 островитян продолжают восстановительное лечение. Общие рекомендации для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, включают прогулки на свежем воздухе, употребление витаминов.

Ирина НОВИКОВА.