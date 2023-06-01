Популярный певец Хабиб станет главной звездой вечернего концерта на «Фестивале Первых»

На Сахалине завершается двухнедельная программа «Фестиваля Первых», которая объединила тысячи школьников, студентов, педагогов и родителей на десятках культурных, образовательных, патриотических и творческих площадках. 1 июня в городском парке Южно-Сахалинска состоится финальное мероприятие – фестиваль детства и юности. Около 20 площадок разнообразной тематики развернут для жителей и гостей города. Яркое выступление островитянам подарит популярный молодежный певец и видеоблогер Хабиб.

С 19 мая взрослые и дети знакомились с экспертами и дискутировали о будущем, участвовали в мастер-классах и осваивали новые профессии, создавали проекты и перенимали опыт новых друзей.

– Наш масштабный марафон близится к завершению. Я очень благодарна, что лидеры «Движения первых» выбрали Сахалин в качестве одной из восьми площадок для проведения «Фестиваля Первых». Для нашего региона это большая честь и огромный опыт. Две недели мы посвятили общению, творчеству, профориентации, познавательным беседам с нашими детьми.

Говорили о том, как современному школьнику реализовать свой потенциал, показали ребятам, как работают чиновники, открыли фестиваль беспилотников и организовали еще массу важных мероприятий. Мы создали 12 направлений для развития личности детей. И я рада, что «Движение первых» помогает развиться и видеть свои таланты, быть вместе со всей страной, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Официальный старт праздника состоится 1 июня в 11:00 на картодроме– там запланирована интерактивная программа с вручением детям путевок в летние оздоровительные лагеря. Также для гостей подготовили квест-игру «Космическое путешествие». На площадке у озера Верхнего представят выставку работ воспитанников Детской художественной школы, а на нижней парковке парка развернут выставку мотоциклов.

На площадке за стеклянным павильоном «серебряные» волонтеры с 15:00 организуют патриотический мастер-класс: они научат гостей плести маскировочные сети. У фонтана в течение всего дня, с 11:00 до 18:00 будет работать площадка «Арт-резиденция»: на ней представят выставку-ярмарку сахалинских мастеров ручной работы. А у образовательного шатра министерство туризма Сахалинской области с 13:00 до 15:00 поможет отправить туристические открытки с изображениями культовых достопримечательностей островного региона всем желающим.

В рамках образовательного блока посетителей «Фестиваля Первых» ждут мотивационные встречи с лидерами Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», мастер-классы от педагогов «Кванториума», массовый пленэр от сахалинских художников, а также практические занятия под эгидой «Российского Красного креста» и движения «Волонтеры-медики», деловая игра «Город профессий» и квест-городок «Библиогород». В программе атмосферного блока также запланированы спортивные занятия, танцевальные мастер-классы, творческие уроки и показательные выступления.

Отдельную программу подготовили для «Лектория Первых», который состоится в шатре Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Образовательные лекции для детей, родителей и педагогов посвятили принципам и трендам воспитания ребенка в современном мире. Так, о целях и внутренней мотивации нарушения поведения детей расскажет практикующий психолог, доцент кафедры психологии Института психологии и педагогики СахГУРимма Кутбиддинова. Психолог-игромастер, мета-коуч Наталья Прилепская организует мастер-класс «Найти свое призвание». Выпускник программы управленческого резерва Росмолодежи «Голос поколения», амбассадор Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Евгений Якимов выступит на интерактивной сессии «Каково это — быть первым?».

– Опытные спикеры расскажут обо всем, что важно знать современной семье и на языке, доступном для всех поколений. Особое внимание мы уделили лекциям, связанным с воспитанием патриотизма. И я надеюсь, что они будут интересны как взрослым, так и нашим ребятам, – поделилась председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Сахалинской области Татьяна Манакова.

На мотивационной дискуссии «Служить Отечеству: помнит, сохранять, защищать» выступит заместитель директора по образованию Всероссийского детского центра «Океан» Геральд Рыбкин. За круглым столом по теме «Культура и искусство: создавать, вдохновлять, творить» всех желающих соберет детский писатель, автор сценариев для передачи «Спокойной ночи, малыши» и сериала «Фиксики» Елена Усачева. О здоровом образе жизни расскажет лидер социального проекта «Команда Звездный Десант», член экспертного совета Комитета Госдумы по молодежной политике Злата Чепурная. О безопасном поведении в интернете и цифровой гигиене детям, родителям и педагогам поведает начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Сахалинской области Татьяна Шатурская. А в рамках занятия «Матрица патриотизма» о патриотическом воспитании молодежи расскажет заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

В 18:00 на стадионе «Космос» в городском парке им. Гагарина начнется праздничная программа. С Днем защиты детей участников «Фестиваля Первых» поздравят творческие коллективы Сахалина. А главной звездой концерта станет популярный молодежный певец, видеоблогер Хабиб.

– Сложно представить себе школьника, который сегодня не знает, кто такой Хабиб и чем он знаменит. Это в первую очередь, конечно, подарок ребятам. И хотелось бы пожелать родителям быть более вовлеченными во вкусы, предпочтения и стремления школьников. В том числе музыкальные, конечно. Уверен, им понравится выступление», – прокомментировал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Концертная программа пройдет с соблюдением всех требований безопасности. Зрителей просят не приносить на площадку запрещенные предметы, а также жидкости в любой упаковке. На входе будет организован досмотр.