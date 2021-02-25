Пора поднимать якоря. Новострой «Адмирал Невельской» весной придет на Сахалин

«Курс 0 и скорость 0». Пока еще такие данные о пароме «Адмирал Невельской» — новострое Невского судостроительно-судоремонтного завода — поступают с космического спутника, отслеживающего координаты движения морских судов в режиме реального времени. А это значит, что после обширных технических и ходовых испытаний судно все еще в ожидании неблизкого перехода на Дальний Восток. Здесь оно будет курсировать между Сахалином и Курилами, круглогодично перевозя до 146 пассажиров и различные грузы.

Позади торжественные церемонии освящения судна и символического благословения в счастливое плавание. Как сообщила пресс-служба Невского ССЗ, финансовый директор завода с первой попытки разбила о борт парома бутылку шампанского. У корабелов это хорошая примета, символизирующая первое соприкосновение борта судна с пеной морских волн. Ведь пока «Адмирал Невельской» бороздил только Ладожское озеро да заходил в Неву, где бросил якорь у Английской набережной Санкт-Петербурга. Полуторамесячное путешествие по морям-океанам до островного порта приписки у него впереди.

В конце 2020-го кораблестроители передали этот грузопассажирский транспорт заказчику — АО «Сахалинлизингфлот» и сосредоточили внимание на подготовке к испытаниям второго парома «Павел Леонов». Его прибытие на Сахалин также запланировано на этот год.

За каждой такой махиной длиной 75 и шириной 16 метров, развивающей скорость до 14 узлов — огромный труд большого коллектива. Проект паромов ледового класса разрабатывало «Морское инженерное бюро — СПб», рабоче-конструкторскую документацию готовил инженерный центр Невского ССЗ.

Управлять паромом будет экипаж из 22 человек. Есть четырехместные пассажирские каюты, ресторан, небольшой бар. Эипаж сможет отдыхать в просторной кают-компании, тренажерном зале, сауне с небольшим бассейном.

Паром укомплектован пультами управления, средствами внешней связи и навигации, якорно-швартовым оборудованием, автоматикой, системой пожаротушения, двумя спасательными шлюпками на 96 человек китайского, турецкого, финского и отечественного производства. Три мощных якоря весом по 1575 килограммов изготовил нижегородский завод «Красный якорь».

«Адмирал Невельской» придет к Сахалину ориентировочно в апреле — мае, чтобы вскоре выйти на линию и улучшить транспортную доступность островов.

Людмила Степанец.