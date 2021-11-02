Поражение, обернувшееся победой. Как ФК «Сахалин» кратковременно поднялся в турнирной таблице на две позиции

22 октября ФК «Сахалин» в очередном матче Футбольной национальной лиги-2 принимал на своем поле ФК «Калуга». И проиграл – 0:1.

Однако матч был под угрозой срыва из-за просроченных ПЦР-тестов у гостей, сообщила пресс-служба профессионального спортивного клуба «Сахалин».

Островитяне не согласились с проведением игры и подали протест в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. 28 октября в Москве заявка была рассмотрена. «Калуге» засчитано техническое поражение со счетом 3:0 и назначен штраф в 50 тыс. рублей. Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, «Калуга» посчитала время забора тестов правильным, но они ошиблись.

Таким образом, сахалинцы заработали три очка и поднялись в турнирной таблице с 9-го места на 7-е.

31 октября ФК «Сахалин» начал выездную серию матчей. В Пензе состоялась встреча с местным «Зенитом», соседом по турнирной таблице.

Хозяева начали игру без разведки, буквально прижав гостей к воротам. Счет мог быть открыт уже на первых минутах матча, но вратарь «Сахалина» Александр Хорошилов играл безупречно.

К 15-й минуте «Зенит» подал пять угловых, а гости только один. Но именно после него они создали острую ситуацию, едва не забив гол.

На 20-й минуте хозяева поля все же смогли поразить ворота гостей.

После этого «Зенит» сбавил темп, чем незамедлительно воспользовался «Сахалин».

Островные футболисты создали несколько потенциально опасных моментов, но не смогли завершить их.

Во втором тайме «Зенит» упростил игру и сдержал натиск «Сахалина». А в концовке хозяева поля провели две острые контратаки и довели счет до крупного – 3:0 в пользу «Зенита».

– Начали плохо. А в целом игра была ровная. И «Зенит» мог забивать, и у нас моментов хватало. Наш же игрок вынес мяч из пустых ворот, в штангу попадали. А в концовке поймали нас на контр­атаке, – сказал главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев.

В итоге наш клуб переместился в турнирной таблице с 7-го места на «родное» 9-е. После 16 игр у «Сахалина» 17 очков. Отрыв от идущей на 10-м месте «Калуги» составляет 6 очков.

3 ноября «Сахалин» играет в Саратове с местным «Соколом», лидером группы 3 (подгруппа 2) ФНЛ-2. У него 37 очков после 17 игр (11 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.