Поронайские школьники победили на федеральном соревновании «Инженерные кадры России»

Группы учеников со всей страны собрались в Сколково, чтобы продемонстрировать навыки в робототехнике. В различных категориях участвовали более ста команд. Возраст конкурсантов от 6 до 18 лет. Было представлено 340 работ.

Поронайские школьники от 11 до 14 лет Никита Сухотин, Роман Волохович, Денис Киселев, Михаил Данилов и Максим Ким завоевали кубок в номинации «Работа модели», в категории «ИКаР-Классик». Всего с ними соревновалось 11 команд, поэтому победа в номинации досталась тяжело.

Задание соревнования заключалось в моделировании участка для настоящего или виртуального предприятия. Главное условие, чтобы идея была обоснованной и могла найти применение в реальности. Под руководством педагога дополнительного образования центра детского творчества Александра Шаройкина ребята создали участок для рыбообрабатывающего завода, заменив ручной труд на механический.

— Курс по робототехнике в центре детского творчества появился в 2016 году, — рассказал Александр Шаройкин. — Я преподаю его с 2018-го. В этом году у меня 50 учеников. В прошлом было 70. Обычно в группе по 8-10 человек. Учеников распределяют по возрасту: от 7 до 18 лет. Ребята занимаются два раза в неделю.

В конкурсе ученики Александра участвуют каждый год, поэтому уже осенью они собираются и обсуждают идеи для нового соревнования. В этом году школьники получили уже четвертый кубок победителей.

— Я работаю с каждым возрастом по разным методикам, — говорит Александр Шаройкин. — С начальными классами мы занимаемся при помощи шаблонов от Lego. Научившись работать по готовым схемам, дети потом могут придумывать свои. И тогда, примерно с 11 лет, они уже начинают участвовать в конкурсах по созданию своих моделей.

Кроме команды из Поронайска область представляли ученики южносахалинского «Кванториума». Роман Чекин из Промробоквантума занял третье место в номинации «Космический робот». Младшеклассники из Корсакова завоевали второе место в номинации «Машина Голдберга».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.