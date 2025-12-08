Поронайский район отмечен Правительством России за сохранение культурных традиций

По итогам федерального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Поронайский район занял пятое место среди десяти победителей.

Строгое жюри отметило бережное отношение в районе к традициям и обрядам коренных малочисленных народов Севера, а также существенный вклад в сохранение уильтинского языка.

Всего же в конкурсе принимало участие 373 муниципальных образования из 73 российских регионов. Дипломы победителям вручал руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В Поронайском районе проводится большая работа по сохранению и развитию культурных традиций и обрядов коренных малочисленных народов Севера, прежде всего нивхов, ороков (уильта), нанайцев.

Ежегодный праздник-обряд «Кормление духа – хозяина моря» стал уже визитной карточкой региона. Он важен для коренных малочисленных народов Севера и привлекателен для туристов.

Большое внимание в Поронайском районе уделяется сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. В прошлом году 45 детей из числа уильта получили возможность изучать родной язык по новым учебникам. Учебное пособие на уильтинском языке увидело свет в Санкт-Петербурге, в издательстве «Просвещение». Называется «Сондо», что означает «Оленёнок».

Пособие включает в себя 7 мини-книг с замечательными иллюстрациями. Они рассказывают об особенностях жизни, быта, культуры уильта.

Авторы этого пособия – Елена Алексеевна Бибикова и носительница языка почётный гражданин Поронайска Минато Сирюко (Людмила Хомовна), а также крупнейшие в стране специалисты-лингвисты, посвятившие работе над пособием два года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в середине ноября, говоря об итогах конкурса, подчеркнул, что подобные мероприятия являются примером, как нужно работать для людей. Это мотивирует и коллег из соседних населённых пунктов совершенствовать подходы.

К слову

4 ноября нынешнего года, в День народного единства, Президент России Владимир Путин подписал указы об учреждении двух новых праздников: 30 апреля будет отмечаться День коренных малочисленных народов Российской Федерации. 8 сентября – День языков народов Российской Федерации.

Помимо этого, приближающийся 2026 год назван Годом единства народов России.