Портрет многоликого острова. Подведены итоги областной художественной выставки «Сахалинская афалина-2024»

Остались позади волнения и хлопоты 54 островных художников, представивших на II областную выставку «Сахалинская афалина-2024» творческие работы рекордным числом 127! Да и члены жюри из числа известных искусствоведов и художников России, приглашённые из Владивостока, Хабаровска, Твери и Москвы, на минувшей неделе определились в оценках труда профессионалов и любителей.

В выставочном зале «Маяк» областного художественного музея церемонию награждения открыли региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик и председатель жюри, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в г. Владивостоке Глеб Чечевин.

Приза зрительских симпатий удостоился Михаил Бырылов за скульптуру «Ева». За неё в социальной сети ВКонтакте было отдано более 500 голосов. Приз в номинации «Дебют» вручён Ольге Поветкиной.

Лучшей сюжетно-тематической композицией признана работа Надежды Федотовой-Белых «Портреты уйльтинских мастериц». А член Союза художников России Де Сон Ен отличился в пейзажной живописи. Его «Сосны Малокурильска» победили в этой номинации.

«Лучший портрет» создал Алексей Хлебников, запечатлевший образ охинского ветерана Великой Отечественной войны, писателя и художника Семёна Никитовича Соболева.

«Оригинальная и новаторская работа», по мнению искусствоведов, это «Вечное движение». Её автор – Валентина Крушанова. Все номинанты в качестве приза получили сертификаты на 100 тыс. рублей.

А лучшим произведением декоративно-прикладного искусства, достойным гран-при в 200 тыс. рублей, признано «Суровое Охотское море» Натальи Крушановой. Председатель жюри Глеб Чечевин вручил художнику высшую награду.

Если суммировать всё сказанное именитыми искусствоведами на подведении итогов «Сахалинской афалины-2024», то получится следующее: выставка состоялась и удивила разнообразием техник, жанров, сюжетов. Понравилась её идея – «Сахалин: притяжение будущего», над воплощением которой трудились профессиональные художники и те, кто лишь недавно ощутил себя на этой стезе. Конкурентная среда конкурса дала повод каждому участнику и на себя со стороны посмотреть, и оценить, что делают коллеги.

Большое количество интересных работ – знак того, что авторы любят свою землю и создают яркие образы, которые остаются в сердце зрителя.

Члены жюри также отметили, что ещё велика разница в профессиональном и любительском уровнях, которую надо преодолевать. Тем не менее они оценили юмор в композиции «Рыба свежая. Проверено. КОТК» молодого художника Валентины Рожук и отметили её своим специальным призом.

Всем участникам «Сахалинской афалины» были вручены каталоги с автографами членов жюри и высказаны пожелания не останавливаться на достигнутом, чтобы было продолжение у прекрасного начинания.

Людмила НИКОЛАЕВА.