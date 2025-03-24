Портрет сахалинского апреля

Уже в третьей декаде марта на юге Сахалина проявились явные признаки того, что пришла весна. А первых лебедей-разведчиков заметили в Корсаковском районе и того раньше – в первой декаде. Повсеместно днём на дорогах образуются лужи, началось массовое цветение вербы, сугробы на обочинах на глазах стали «скукоживаться», терять форму под воздействием солнечного тепла… А каким будет апрель на островах в нынешнем году? Ответить на этот вопрос помогли в региональном управлении гидрометеослужбы.

С чем подошли к апрелю? Первая половина марта на юге острова выдалась холодной, среднесуточная температура воздуха держалась ниже нормы. Заметное потепление произошло позже, в конце месяца температура превышала норму. Соответственно, и осадки стали выпадать преимущественно в смешанной фазе: снег с дождём. Продолжатся ли эти тенденции в начале апреля? Да, но возможны сюрпризы вроде вторжения арктических атмосферных фронтов, они всегда несут похолодание.

Наверняка продолжится и транзит неглубоких циклонов со стороны материка через наши широты. Метеорологи называют это явление широтным процессом: переносы огромных масс тёплого и холодного воздуха с запада на восток вызывают частую смену погоды. То холодно, то тепло, то снег с дождём, то ясное небо и солнечно.

Как правило, циклоны-транзитёры быстро «проскакивают» над Сахалином и Курилами и попросту не успевают серьёзно «похулиганить» на островах. Всё это может происходить до тех пор, пока возле Сахалина не сформируется охотоморский антициклон. Он гарантирует стабильность погоды, но пока явных признаков его зарождения нет. Обычно эта атмосферная воронка образуется ближе к маю.

Статистика показывает, что апрель – первый месяц года, когда на юге преодолевается «нулевой барьер»: среднемесячная температура воздуха становится положительной. На севере это происходит позже, в мае. В Южно-Сахалинске этот показатель составляет плюс 1,7 градуса. Осадков за месяц выпадает в среднем 57 мм, это немного больше, чем в марте (52 мм), и меньше, чем в мае (66 мм).

Самым холодным в истории наблюдения выдался апрель 1949 года, когда средняя температура в областном центре была минус 1,2 градуса. Самым тёплым был четвёртый месяц года в 2002 году: плюс 3,8 градуса. Больше всего осадков выпало в 1967 году: 136 мм, то есть больше двух месячных норм. А меньше всего осадков выпало в апреле 1969 года – 10 мм.

Абсолютный рекорд дневной температуры в областном центре зафиксирован 16 апреля прошлого года: плюс 22,1 градуса, а самый холодный рекорд – 15 апреля 2016 года: минус 0,2 градуса. Ночью 23 апреля 2002 года столбик термометра показал плюс 7,5 градуса, этот рекорд до сих пор не побит, обычно апрельские ночи холоднее.

Погодные интернет-ресурсы подошли к прогнозированию с математической точностью: проанализировали показатели за последний десяток лет и вывели средние цифры. В итоге для Южно-Сахалинска сложилась такая картина. Месяц сулит нам 6 ясных дней и 12 – с сильными осадками, преимущественно в виде дождя. Влажность воздуха – 67%, ветер – 3,2 метра в секунду, осадков – 69 мм. Ближе к концу месяца максимальная дневная температура воздуха составит плюс 10 градусов.

Для сахалинского апреля характерно вскрытие рек на юге острова, половодье. Недаром в народе этот месяц прозвали снегогоном, ручейником и водолеем. А ещё – первоцветом, потому что с появлением проталин в лесу появляются самые первые цветущие растения.

Семён РЕЧКИН.