Портрет сахалинского августа. Для него характерны небольшие временные перемены погоды

В региональном управлении гидрометслужбы помогли составить примерный облик последнего месяца лета на Сахалине и Курилах.

Стандартный август на островах – теплый и влажный. Для этого месяца характерны небольшие временные перемены погоды, когда на пару-тройку дней становится пасмурно, заметно свежеет, а затем вновь становится солнечно и тепло. Это объясняется движением фронтальных разделов.

В этот месяц острова могут навестить тайфуны. Эти гигантские атмосферные воронки, зарождающиеся в Тихом океане, несут с собой огромные массы влажного воздуха и бешеную энергию ветра. Синоптики подсказывают, что бывали годы, когда тайфуны, минуя Сахалин, ударяли по Приморью и там выплескивали всю свою основную мощь.

Старожилы помнят, что происходило во время визита одного из самых разрушительных тайфунов – «Филлис» – в первой декаде августа 1981 года. Синоптики напоминают, что его приходу предшествовала деятельность другого тайфуна. Произошло наложение последствий одного бедствия на циклоническую деятельность второго. Разлились реки, рушились транспортные артерии, погибал скот, были и человеческие жертвы…

Это экстремальный случай, а вообще-то для августа месячная норма осадков составляет 104 миллиметра. Для сравнения – преды­дущий месяц, июль, выдался чрезвычайно сухим: при месячной норме Южно-Сахалинска 82 миллиметра выпало всего лишь… 12 миллиметров! Это 15 процентов от нормы.

Насколько объективно суждение некоторых островных аналитиков-любителей о том, что если в одном месяце «недолило», то в следующем – обязательно «дольет»? На этот вопрос в управлении гидрометеослужбы ответили, что это вовсе необязательно, статистика таких закономерностей не показывает.

Росгидромет опубликовал свой августовский прогноз всероссийского масштаба. Синоптики указывают на то, что температура воздуха на территории страны будет около или выше нормы.

Выше нормы температурный фон ожидается на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. Сахалинская область в этот список не вошла. В Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии ждут дефицита осадков, а в остальной части Якутии, Забайкалье и Приморском крае – избытка.

Кстати: самым жарким днем в Южно-Сахалинске за ближайшую четверть века был день 9 августа 1999 года, температура воздуха поднималась до отметки 34,7 градуса. Самым холодным за всю историю наблюдения выдался день 21 августа 2002 года, температура воздуха днем не поднималась выше 12 градусов. Самая холодная ночь зарегистрирована 24 августа 1978 года, температура воздуха была плюс 3,6 градуса.

Ближе к концу месяца обычно начинают явно проявляться признаки наступающей осени. 31 августа 1974 года в Тымовском произошел первый заморозок.

Владимир СЛАВИН.