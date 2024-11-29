Портрет сахалинского декабря

Всезнающий Росгидромет в своём вероятностном прогнозе на нынешний отопительный период разместил всю территорию островного региона в зоне, отмеченной голубым цветом, что означает: температура в декабре будет около нормы, но с вероятными отклонениями «в минус» до 20%.

К слову, в декабре 2023 года была использована «розовая заливка», температура последнего месяца года была также близка к норме, но с отклонениями в сторону тепла.

– Такое бывает, – подтвердили в региональном управлении гидрометеослужбы. – Год на год не приходится. Островной регион испытывает на себе влияние разных стихий. С одной стороны – дыхание Арктики, мощного сибирского антициклона. С другой – накатывают волны тепла от ещё не успевших остыть морских акваторий. Возможно, в нынешнем году Арктика окажется сильнее, – говорят метеорологи.

С какими показателями регион подошёл к декабрю? С температурой выше нормы на 1 – 1,5°, в южных районах – с быстро меняющейся погодой: то тепло, то холодно, то снег, то дождь… К концу ноября устойчивый снежный покров на Сахалине образовался примерно от уровня села Онор Смирныховского района и далее на север. Южнее снег лёг основательно разве что на вершинах высоких сопок.

Обычно в первой половине декабря продолжаются тенденции, характерные для конца ноября, а затем уже зима вступает в свои права. Скорее всего, так будет и на этот раз.

Статистика регионального управления метеослужбы говорит о том, что декабрь в областном центре самый тёплый из трёх зимних месяцев. Его среднемесячная температура –8,5° (в январе –11,5°, в феврале –11,2°). Зато он самый щедрый на осадки. Их выпадает в среднем 71 мм, тогда как в январе – 56 мм, в феврале – 38 мм.

В прошлом году в наши широты не раз заглядывали снежные циклоны. 2 – 10 декабря спасатели объявили экстренное предупреждение для жителей Ногликского и Охинского районов. Здесь прогнозировали сильный снег, ветер с порывами 16 – 21 м/с на побережье и метель.

17 декабря стихия ударила по областному центру, Томаринскому, Макаровскому, Долинскому, Невельскому, Холмскому, Анивскому, Корсаковскому районам. Снег, метель, да ещё и шторм на море. У юго-восточного побережья, от села Взморье Долинского района до мыса Свободный, высота волн могла достигать 4 метров и больше…

За всю историю наблюдений самым морозным в Южно-Сахалинске был последний месяц 1952 года, среднемесячная температура была –15,6°, а самым тёплым декабрь 1990-го: –3,4°.

Самым снежным выдался двенадцатый месяц 1969 года, выпало 152 мм осадков, а самым «сухим» 2003-й, выпало лишь 16 мм… Хорошо бы всё-таки увидеть снег к Новому году. Но умеренно, без «перегибов»!

Желающие могут порепетировать встречу Нового года 21 декабря. На эту дату приходится в нынешнем году день зимнего солнцестояния, когда солнце поднимается на минимальную высоту над земным горизонтом. Самый короткий световой день, при этом самая продолжительная ночь. А дальше, как говорится, по воробьиному шажку света будет прибавляться, и к 1 января продолжительность дня увеличится аж на целых 7 минут.

Евгений ПОЛЯКОВ.

К слову

Это астрономическое явление известно с древних времён. У разных народов день зимнего солнцестояния отмечали по-своему. Древние римляне, например, устраивали сатурналии с приношением жертвенных животных богу Сатурну. А в Древней дохристианской Руси устраивали колядки по случаю дня рождения языческого бога зимнего солнца Коляды. Молодёжь жгла костры, водила хороводы, ходила по дворам и пела песни, желая хозяевам богатства и процветания. Хозяева отвечали подарками, угощали самодеятельных артистов сладостями и выпечкой… Эти и другие обычаи с принятием христианства передвинулись по времени на рождественские святки (7 – 17 января).