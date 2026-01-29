Он симпатичен уже потому, что в нынешнем году начинается в воскресенье, а заканчивается в субботу. Нынешний 2026 год не является високосным – ровно на 4 не делится, стало быть, дней в третьем зимнем месяце всего-то 28, а дальше – весна!

У метеорологов своё видение

В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить в общих чертах портрет сахалинского февраля.

Известно, что в островных условиях в начале месяца ещё продолжаются погодные тенденции, наметившиеся ранее. Предыдущий месяц январь выдался своеобразным. В северной и центральной частях Сахалина температурный режим был в пределах нормы, а на юге заметно выше её. Например, в областном центре не было ярко выраженных крещенских и рождественских морозов.

По осадкам «перебрали» северные и центральные районы: в Охинском районе в третьей декаде месяца уже выпало две месячные нормы снега. А в южных районах, к примеру в Долинском, одна норма.

Росгидромет прогнозирует для европейской части России, что климатическая весна может начаться уже в феврале, а не в марте. Со всеми вытекающими последствиями: ранним таянием снега, преждевременным началом паводков…

«Светит» ли такой сценарий и Сахалину?

Метеорологи Сахгидромета непреклонны: в островных климатических условиях февраль – вполне зимний месяц, временами морозный, но с кратковременными оттепелями. Ещё продолжается снегонакопление, о паводках говорить рано.

Кстати, Росгидромет в своём вероятностном прогнозе температуры в России на нынешний отопительный период всю территорию островной области и ближайшие регионы Дальнего Востока выделил голубым фоном. То есть здесь ожидается среднемесячная температура около нормы и несколько ниже её.

В марте среднемесячная температура ещё минусовая (минус 5,2 градуса), а дальше среднемесячные значения положительные. В апреле, например, показатель составляет плюс 1,7 градуса.

Для Южно-Сахалинска норма февраля минус 11,2 градуса, это чуть выше, чем в январе (минус 11,5 градуса). Месяц считается самым скупым на осадки среди зимней троицы, его усреднённый показатель 38 миллиметров против 56 в январе и 71 в декабре. В прошлом году за февраль выпало 66, а в 2023-м всего 14 миллиметров осадков.

В прошлом году в первых числах февраля циклон накрыл шесть районов области. Скорость ветра превышала 20 метров в секунду, выпало значительное количество снега. Больше всего досталось Южно-Сахалинску, Долинскому и Томаринскому районам. Причём эта атмосферная воронка «добавила впечатлений» от предыдущего удара стихии: всего неделей ранее другой циклон «порезвился» в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Долинском, Томаринском, Макаровском и Курильском районах. Порывистый ветер, метель, школьники на дистанционке…

И на финише февраля зима напомнила о себе: в 11 районах прошли снегопады под аккомпанемент сильного порывистого ветра. Были опасения, что в дальнейшем при наступлении резкого потепления в марте огромное количество выпавшего снега начнёт активно таять и без паводков не обойдётся. Но весна оказалась в меру прохладной, всё прошло по мягкому сценарию.

Из крайности в крайность

Сахгидромет регистрирует абсолютные рекорды каждого месяца. В частности, в 2019 году 9 и 10 февраля ночами столбики термометров в Южно-Сахалинске опускались до рекордных минус 30 и 32 градусов, и пока эти рекорды не побиты.

В 2025 году 6 и 7 февраля днём температура достигала значений соответственно плюс 0,5 и 0,8 градуса. А в 2024-м 18 и 19 февраля зарегистрированы дневные рекорды: плюс 5,1 и 5,6 градуса.

Что скажут астрологи?

С точки зрения знатоков звёздного неба, февраль нынешнего года насквозь пропитан энергетикой свободы под влиянием знака Водолея. 17 февраля ожидается солнечное затмение. Да не обыкновенное, а кольцеобразное. Правда, россияне его не увидят, для этого пришлось бы съездить в Антарктиду. Но само это обстоятельство, вангуют астрологи, способно скорректировать представления некоторых впечатлительных людей о таких материях, как стабильность и достаток, а также поправить жизненные приоритеты. В эту пору лучше обойтись без резких «телодвижений», а уделить время планированию будущих действий.

Семён РЕЧКИН.