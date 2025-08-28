Портрет сахалинского сентября

Считается, что первый календарный месяц осени на Сахалине – продолжение лета.

По крайней мере, его первая половина. Во второй половине всё очевиднее проявляются признаки осени. Месяц обычно проходит ровно, без резких перепадов температуры. В Южно-Сахалинске в начале месяца дневная максимальная температура может достигать 26 – 28 градусов с плюсом, а в конце – плюс 23 – 24 градуса. Пора, когда ещё не завершён купальный сезон, время сбора грибов и ягод, путешествий и отдыха на даче.

Каким может быть сентябрь в нынешнем году? Портрет месяца помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

По вероятностному прогнозу температуры и осадков на нынешний вегетационный период Росгидромета, вся территория островной области попадает в зону с температурой воздуха около нормы с возможным отклонением в сторону плюса (до 20 процентов). По осадкам всё должно быть в пределах среднемноголетней нормы.

В Южно-Сахалинске среднемесячная температура воздуха плюс 13,5 градуса. Количество осадков 102 мм, это чуть меньше, чем в августе (107 мм), и чуть больше, чем в октябре (100 мм). Сентябрь – самый влажный из осенней троицы. При этом самый солнечный, продолжительность солнечного сияния – 189 часов.

Самым жарким за историю наблюдений выдался сентябрь 2023 года: среднемесячная температура была плюс 16,5 градуса. Самым прохладным был сентябрь в 1964-м, температура месяца составила всего лишь плюс 11 градусов.

Интересно, что абсолютный рекорд дневного максимума был поставлен 7 сентября 1947 года: плюс 29,6 градуса. А самая холодная сентябрьская ночь выдалась 30 сентября 2001-го: минус 4,2 градуса.

В наших широтах действует закономерность: в первой половине месяца нередко продолжаются тенденции месяца предыдущего. В завершение августа погода была крайне неустойчивой. Конвекция, как называют метеорологи вертикальное движение воздушных масс с переносом тепла и влаги от нагретой поверхности к прохладным слоям атмосферы, носила взрывной характер. То дождь, то солнце, причём осадки выпадали локально, то там, то тут, события развивались стремительно…

Между прочим, именно благодаря конвекции образуются кучевые облака потрясающей красоты. Объёмные, величественные, с сияющими контурами и более тёмными сердцевинами, они украшали собой пейзажи августа и скорее всего добавят живописности сентябрьским видам островов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в сентябре продолжается сезон тайфунов. К счастью, эти грозные атмосферные воронки, несущие ураганный ветер и огромное количество осадков, не так часто навещают наши широты. Обычно они, наделав бед в Китае или Японии, уходят в Тихий океан, постепенно теряя свою разрушительную энергию. Но не обходится без исключений. В начале сентября 2022 года тайфун «Хиннамнор» с сильными осадками и порывами ветра до 35 метров в секунду нанёс урон энергетическому хозяйству области.

Впрочем, бед может наделать и обычный циклон. В прошлом году в начале месяца региональное управление МЧС предупредило о сильных и очень сильных осадках в шести южных районах и областном центре с возможным подъёмом уровня воды в реках на 1 – 2 метра…

22 сентября – день осеннего равноденствия, когда в нашем северном полушарии наступает астрономическая осень, а в южном – весна. Дальше с каждым днём светлого времени суток будет всё меньше, а тёмного больше, и так вплоть до зимнего солнцестояния в декабре. Влияет ли это обстоятельство на погоду в регионе? Да, конечно, отвечают в региональном управлении гидрометеослужбы: солнце опускается ниже, меньше нагревает сушу и океан, становится прохладнее.

Материковые народные приметы на Сахалине в основном не работают – всё-таки климат у нас особенный, островной. Но вот эта душистая примета близка к реалиям: сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой.

Семён РЕЧКИН.