Порядок на стройке – чистота в городе. И наоборот… В Южно-Сахалинске не теряет актуальности проблема вывоза на улицы грязи со стройплощадок колёсами техники

На днях в редакцию «Советского Сахалина» обратился старожил областного центра и наш постоянный читатель Владимир Струганов.

Он обратил внимание на то, что со стройплощадки научно-образовательного центра (на месте бывшего Дома офицеров) на колёсах грузовиков на улицу Тихоокеанскую переносится грязь.

Колёса технике обмывают, но недостаточно тщательно. На объекте работает много техники, ведь проводится огромный объём земляных работ. Поэтому неизбежно, особенно после дождей, грязь будет попадать в город, если не наладить должным образом помывку.

Журналист побывал на месте. Видно, что площадка из железобетонных плит для помывки, обустроенная на выезде с объекта, находится выше уровня дорожного покрытия Тихоокеанской и грязная вода свободно стекает на дорогу. Может быть, нужно предусмотреть отводящий сток, чтобы грязь оставалась на площадке? Иначе в дальнейшем она высохнет, превратится в пыль, и горожане будут от неё задыхаться.

В черте Южно-Сахалинска сегодня строится множество объектов. Держит ли мэрия в поле зрения проблему вывоза грязи со стройплощадок? Налажен ли мониторинг, кто за это отвечает? Привлекают ли нарушителей к административной ответственности?

Вот какой ответ на соответствующий запрос «Советского Сахалина» поступил из департамента общественной безопасности и контроля мэрии. В Южно-Сахалинске запрещён вынос транспортными средствами на пространства общего пользования грунта и грязи с участков, где проводятся строительные и земляные работы и находятся производственные объекты.

Такие действия нарушают требования п. 16 ч. 11 ст. 29 Правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утверждённых решением № 177/12-15-5 городской думы от 24.06.2015 г. Региональный закон «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» предусматривает наказания – от предупреждения до штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Контроль за соблюдением требований правил благоустройства возложен на департамент общественной безопасности и контроля, сотрудники которого постоянно ведут мониторинг крупных объектов строительства в черте города для предупреждения и выявления правонарушений.

В 2022 году в административную комиссию Южно-Сахалинска передано 43 материала муниципального контроля, нарушители привлечены к административной ответственности. С начала нынешнего года привлечено 39 лиц.

Что касается выноса грязи колёсами автотранспорта с территории строительства объекта «Научно-образовательный центр в городе Южно-Сахалинске», информация соответствует действительности. Сотрудники департамента регулярно выявляют загрязнения проезжей части на улицах Антона Буюклы, Комсомольской и Музейной колёсами грузовиков, выезжающих с этой строительной площадки. Вынесено 7 постановлений о привлечении ответственных должностных лиц строительной организации к административной ответственности. Ещ¸ один материал находится в производстве. Застройщику направлено предостережение о недопустимости нарушения муниципальных правовых актов в сфере благоустройства.

26 октября проведена беседа со строителями, им предложено переуложить бетонные плиты под пунктом мойки колёс с уклоном для отвода воды.

Ярослав САФОНОВ.