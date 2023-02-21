Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию комментируют сахалинские политики

Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска:

Друзья! Вместе с вами и со всей страной только что заслушал послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В это рубежное для России и каждого из нас время глава государства поднял значимые вопросы.

Владимир Путин сфокусировался на темах, связанных с безопасностью нашей страны и дальнейшему её развитию.

Президент поблагодарил народ России за мужество и решимость в поддержке СВО. Также глава государства сказал спасибо солдатам, добровольцам и труженикам тыла, которые поддерживают страну в сложные времена.

Владимир Владимирович озвучил необходимость без волокиты и бюрократии оказывать поддержку семьям военнослужащих в регионах. В нашем муниципалитете эта работа уже налажена. На личном контроле держим каждую семью и помогаем людям.

Что касается основного вектора развития России, он остаётся неизменным. Во главе угла – интересы и благополучие россиян, а также укрепление экономики страны. Особое внимание – развитию собственного рынка, производству товаров, поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе, и в регионах страны.

Программа догазификации станет бессрочной — это важно. На сферу ЖКХ страны в ближайшие 10 лет будет направлено 4,5 триллиона рублей. Это значительно повысит качество жизни людей.

Отдельно Владимир Путин отметил роль местного самоуправления как самой близкой к людям власти. Обозначил необходимость поддержки лучших управленческих практик.

По этим и другим направлениям, озвученным Владимиром Путиным, я и моя команда продолжим активную работу.

Для меня так же, как и для нашего президента, благополучие каждого жителя Южно-Сахалинска и стабильное развитие города – безусловные приоритеты. Вместе с коллегами мы нацелены на реализацию всех ключевых инициатив, обозначенных Владимиром Путиным.

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Наталья Коршунова, депутат областной Думы

Президент России Владимир Путин озвучил Послание Федеральному Собранию, которое, без сомнения, с нетерпением ждала не только российская, но и вся мировая общественность. Глава государства затронул самые важные темы: причины и ход специальной военной операции, помощь участникам СВО и их семьям, восстановление освобожденных территорий, ускоренное развитие российской экономики, развитие импортозамещения.

Особый акцент Президент сделал на развитии социальной сферы, поддержке материнства и детства — для меня, как для председателя регионального отделения «Союза женщин России», регионального координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» эта тема особенно важна. В частности, Владимир Владимирович анонсировал небывалое увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года — сразу на 18,5%! А это значит, что вырастут и размеры поддержки беременных женщин и детей.

Еще более ускоренными темпами продолжится обновление школ, детских садов, учреждений здравоохранения и социальных объектов. Особенное внимание будет уделено при этом российским селам. Хорошие бюджетные вливания ждут сферу ЖКХ, также запланированы масштабные работы по ремонту дорог.

Конечно, нельзя не упомянуть об инициативе Президента по созданию адресного фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших участников СВО. Это, наверное, должно быть приоритетным направлением работы властей на всех уровнях. За каждым ветераном, за каждой семьей будет закреплен персональный координатор, который поможет получить самую разную поддержку без всяких бюрократических проволочек.

Надо сказать, что в нашей области с реализацией этого поручения Президента проблем точно не возникнет. Ведь с самого начала СВО областные власти, бизнесмены, общественные организации и все неравнодушные сахалинцы и курильчане оказывают самую разную помощь как бойцам на передовой, так и их семьям в островном регионе.

Глава государства подробно затронул тему внешнеполитических отношений. Так, попытки Запада подмять Россию под себя руками Украины привели к обратному эффекту: указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса утратил силу, однако подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования, а участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях приостановлено. Наша страна в предыдущие годы предприняла очень много попыток наладить мир, но Запад в конце концов все же развязал войну, о чем уже скоро очень пожалеет.

«Правда за нами!», — так завершил свое послание наш Президент. И это главное, о чем мы должны помнить, сражаясь за свободу и независимость России, находясь на линии фронта или неустанно трудясь в тылу.

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Дмитрий Любчинов, мэр Холмского района

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию, в котором традиционно подвел итоги и обозначил стратегические ориентиры развития нашей страны. Отмечу, это первое обращение Владимира Путина к парламенту после начала специальной военной операции. Поэтому этой теме было уделено особое внимание в выступлении президента.

Несомненно, специальная военная операция так или иначе влияет на нашу жизнь и всей страны в целом. Сегодня наши бойцы, в том числе сахалинцы и курильчане доблестно выполняют поставленные задачи по защите нашей Родины на Донбассе. Среди добровольцев и мобилизованных немало жителей Холмского городского округа. Для нас с вами они настоящие герои.

Также Владимир Путин отметил сплоченность россиян в период СВО. Именно агрессивная санкционная политика Запада, ощущение единства перед врагом, который уже не скрывает свой замысел ослабить нашу страну, сплотили население России.

Выражается это, в первую очередь, в помощи военнослужащим и их семьям. С радостью отмечу, что холмчане не остались в стороне. С момента начала СВО не прекращается сбор всего необходимого для наших бойцов. Это теплые вещи, спальные мешки, медикаменты и многое другое. Особое внимание уделяется родственникам военнослужащих, проживающих в нашем муниципальном образовании.

Им оказывается всесторонняя поддержка в решении самых разных вопросов. Волонтеры и просто неравнодушные жители округа готовы прийти на помощь им в трудную минуту.

Кроме того, в своем послании Владимир Владимирович рассказал об экономической ситуации в стране, о тех мерах, которые были предприняты в ответ на санкции со стороны западных «партнеров». Также глава государства коснулся социальной сферы, отметив, что сегодня правительством РФ прилагаются огромные усилия для повышения качества жизни россиян. От себя добавлю, что Сахалинская область — лидер по объему мер социальной поддержки для всех категорий граждан.

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Елена Касьянова, председатель областной Думы

Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию «в рубежное для нас время», задав контур важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны

Президент заявил, что ждет от всех структур власти пристального внимания к проблемам участников СВО, поставил четкую задачу усилить региональные пакеты мер поддержки, направленных на поддержку наших военнослужащих и их семей

Отмечу, одной из приоритетных задач для депутатов регионального парламента является реализация комплекса мер, направленных на поддержку сахалинцев и курильчан, участвующих в специальной военной операции, их семей. Несмотря на попытки внешнего воздействия на нашу страну, областной бюджет этого года остается социально ориентированным. Региональный парламент работает консолидировано совместно с представителями всех фракций и максимально оперативно

Послание стало отправной точкой построения новой России, которая может и должна опираться только на свои силы и на свой народ.