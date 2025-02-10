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После капитального ремонта дорогу между селами Айнское и Медвежье оденут в асфальт

Фото: orionpesok.ru

После капитального ремонта дорогу между сёлами Айнское и Медвежье оденут в асфальт. Населённые пункты расположены в Томаринском и Углегорском районах на западном побережье Сахалина, на региональной трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск. Её модернизация ведётся не один год, а с 2025 года дорога включена в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик, выигравший конкурс, не только заасфальтирует грунтовые участки общей протяжённостью 34 км между Айнским и Медвежьим, но и укрепит обочины, обновит водопропускные трубы и пр., рассказали в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Всё это поднимет на новый уровень транспортную инфраструктуру и повысит безопасность дорожного движения.

Автодорога Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск самая протяжённая на острове. Её «апгрейд» разделён на три этапа. Сейчас идёт второй этап. К концу следующего года на участке трассы от села Ильинского до аэропорта Шахтёрск планируется ликвидировать более 20 км грунтовых разрывов между сёлами Парусное, Красногорск, Айнское и на участке севернее Углегорска.

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