После мощного циклона Южный «буксует», но возвращается к жизни

Давненько такого не было

По уточненным данным регионального управления гид­рометеослужбы, мощный циклон, «терзавший» юг Сахалина в течение трех дней подряд, выдал в Южно-Сахалинске 182 процента к месячной норме осадков. Областному центру досталось больше всего, здесь выпало 80 миллиметров осадков при норме за месяц 44 миллиметра.

В Долинске – 70 миллиметров, в Корсакове – 50 миллиметров. Синоптики говорят, что на Сахалине в последние несколько лет такого натиска стихии с большим количеством снега «за один присест» не было. Хотя в истории бывали снегопады и покруче. До конца недели существенного ухудшения погоды в области не ожидается, временами возможны непродолжительные осадки.

Мертвые потоки

Насколько готов оказался Южный к такой атаке? На этот вопрос ответят многочисленные аналитики из разных ведомств. Утром 17 января на основных автотрассах можно было наблюдать мертвые пробки. Колонны техники, в том числе автотранспорта оперативных служб, частного, общественного транспорта, а также дорожной техники, продвигались по направлению к городу в час по чайной ложке.

Это и неудивительно, ведь на зауженной проезжей части достаточно кому-то из участников движения поломаться, неосторожно «поцеловаться» с впереди идущим транспортом, и вся колонна надолго встанет колом. Кроме того, параллельно продолжается расчистка от снега, эта деятельность также тормозит общее движение.

Частный автотранспорт, считают очевидцы, появился на дороге в связи с тем, что в предыдущие дни немалые усилия управляющих компаний были направлены на расчистку дворов. Нужно было в первую очередь обеспечить подъезд к жилому фонду автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных, полиции, а также коммунальщиков для вывоза накопившегося мусора. Соответственно, оказался открытым и выезд для частников. Призывы властей города к владельцам личного автотранс­порта воздержаться от поездок до завершения расчистки многие просто проигнорировали.

Отчего тормозят снеговозы

Массовый вывоз снега большегрузным автотранспортом на снежные полигоны также происходит не без проблем. Очевидцы сообщают о временных заторах в районе поворота к северному полигону.

В мэрии города проинформировали о том, что в период с 12 по 15 января два снежных полигона приняли 285 тысяч кубометров снега. Прием снега бесплатный.

Периодическое скопление груженых машин в районе полигонов связано с пересменками, а также необходимостью проведения работ по поддержанию подъездных путей к полигонам в соответствии с требованиями.

Ранее, в рамках проекта по цифровизации городской среды «Умный город», на полигонах установили систему, основанную на бесконтактном лазерном сканировании. Она позволяет муниципалитету получать точные данные: сколько полигон принимает снега, какие затраты несет на утилизацию одного кубометра и, соответственно, планировать затраты на содержание объекта более детально. Обмерочные рамки определяют объемы привезенного снега, так и получают точные данные.

В феврале прошлого года администрация Южно-Са­халинска завершила проектирование снегоплавильной установки. Планируется, что она будет размещена как раз в районе северного полигона. Этот комплекс способен разгрузить полигоны.

Его мощность – 10 тысяч кубометров снега в сутки. На первом месте – цена вопроса. Стоимость оборудования около 600 миллионов рублей. Стоит вопрос о поиске концессионера, сообщили в мэрии.

Петр НИКОЛАЕВ.

СПРАВКА

Проблема вывоза и складирования снега в Южно-Сахалинске – из разряда хронических. Город, без учета пригородов, занимает площадь более 182 квадратных километров. Устойчивый снежный покров здесь существует 150 – 180 суток.

По данным гидрометеослужбы, твердых осадков выпадает за год в среднем 263 миллиметра. На двух действующих снежных полигонах – «Северном» и «Южном» – к началу снеготаяния скапливается более 1,5 миллиона кубометров снега.