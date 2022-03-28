После перерыва. Почти через полвека вновь вышли в свет «Известия Сахалинского областного отделения Русского географического общества»

В издании сохранены прежний рисунок обложки и формат. На страницах сборника в разделе «Документальные свидетельства» опубликованы документы правительства РФ и областной думы о присвоении имени маршала Александра Василевского безы­мянному курильскому острову. Здесь же приведена таблица наименований 22 географических объектов архипелага, появившихся на карте по инициативе сахалинского отделения РГО.

Два других документа освещают пробле­мы, что заботят об­щест­вен­ников-гео­графов. В обращении к губернатору Валерию Лимаренко они пишут о необходимости улучшить издание краеведческой литературы, а в письме министру образования Анастасии Киктевой напоминают, как давно не переиздавались атласы, карты Сахалинской области. К тому же отсутствие учебников по краеведению не лучшим образом сказывается на патриотическом воспитании и образовании молодежи.

Авторами статей возобновленного издания стали люди разных профессий и научных интересов. Несомненно, привлекут внимание читателей публикации по истории сахалинского отделения РГО (в 2021 году отмечалось его 65-летие). Первым председателем 25 июня 1956 года был избран кандидат физико-экономических наук, заведующий отделом сейсмологии Сахалинского филиала АН СССР Борис Очаповский. Общество в те годы называлось «Географическое общество СССР – Всесоюзное географическое общество». Следующим его региональным руководителем стал кандидат географических наук, преподаватель Южно-Сахалинского педагогического института Борис Шлямин.

Разнообразны темы статей сборника – история, география, педагогика, экология… Из них, к примеру, можно узнать подробности того, как в 1945 – 2014 годах на Шикотане проходили научные исследования; кому принадлежит приоритет первооткрывателей Курильских островов; какой была экспедиция государственного деятеля, предпринимателя Николая Резанова в Японию на корабле «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна.

Пять дальневосточных ученых во главе с Виктором Шейко всесторонне изучили природные богатства высокогорья пика Чехова в окрестностях Южно-Сахалинска и сообщили в сборнике о результатах изысканий. Ученые сделали вывод: эта территория – ценнейший природный комплекс, и потому следует отказаться от изменения границ памятника природы регионального значения, от постройки на его месте горнолыжного комплекса. Надо сохранить здесь статус особо охраняемой природной территории.

Члены местного отделения РГО в этом выпуске вспомнили о своих ушедших из жизни товарищах, внесших значительный вклад в изучение островного региона. Это Николай Казаков, Игорь Литвинов, Сергей Феоктистов, Александр Челноков, Валерий Шустин.

В общем, первый шаг к продолжению издания «Известий…» стал исключительно важным событием в островном крае­ведении.

Вера Борисова, главный библиотекарь Юж­­но-Са­ха­линской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова, член Сахалинского отделения РГО.