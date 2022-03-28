После перерыва. Почти через полвека вновь вышли в свет «Известия Сахалинского областного отделения Русского географического общества»

В издании сохранены прежний рисунок обложки и формат. На страницах сборника в разделе «Документальные свидетельства» опубликованы документы правительства РФ и областной думы о присвоении имени маршала Александра Василевского безымянному курильскому острову. Здесь же приведена таблица наименований 22 географических объектов архипелага, появившихся на карте по инициативе сахалинского отделения РГО.
Два других документа освещают проблемы, что заботят общественников-географов. В обращении к губернатору Валерию Лимаренко они пишут о необходимости улучшить издание краеведческой литературы, а в письме министру образования Анастасии Киктевой напоминают, как давно не переиздавались атласы, карты Сахалинской области. К тому же отсутствие учебников по краеведению не лучшим образом сказывается на патриотическом воспитании и образовании молодежи.
Авторами статей возобновленного издания стали люди разных профессий и научных интересов. Несомненно, привлекут внимание читателей публикации по истории сахалинского отделения РГО (в 2021 году отмечалось его 65-летие). Первым председателем 25 июня 1956 года был избран кандидат физико-экономических наук, заведующий отделом сейсмологии Сахалинского филиала АН СССР Борис Очаповский. Общество в те годы называлось «Географическое общество СССР – Всесоюзное географическое общество». Следующим его региональным руководителем стал кандидат географических наук, преподаватель Южно-Сахалинского педагогического института Борис Шлямин.
Разнообразны темы статей сборника – история, география, педагогика, экология… Из них, к примеру, можно узнать подробности того, как в 1945 – 2014 годах на Шикотане проходили научные исследования; кому принадлежит приоритет первооткрывателей Курильских островов; какой была экспедиция государственного деятеля, предпринимателя Николая Резанова в Японию на корабле «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна.
Пять дальневосточных ученых во главе с Виктором Шейко всесторонне изучили природные богатства высокогорья пика Чехова в окрестностях Южно-Сахалинска и сообщили в сборнике о результатах изысканий. Ученые сделали вывод: эта территория – ценнейший природный комплекс, и потому следует отказаться от изменения границ памятника природы регионального значения, от постройки на его месте горнолыжного комплекса. Надо сохранить здесь статус особо охраняемой природной территории.
Члены местного отделения РГО в этом выпуске вспомнили о своих ушедших из жизни товарищах, внесших значительный вклад в изучение островного региона. Это Николай Казаков, Игорь Литвинов, Сергей Феоктистов, Александр Челноков, Валерий Шустин.
В общем, первый шаг к продолжению издания «Известий…» стал исключительно важным событием в островном краеведении.
Вера Борисова, главный библиотекарь Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова, член Сахалинского отделения РГО.