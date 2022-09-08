После разминки – на старт! Сахалинцы стали лучшими на «Играх ГТО 2022»

Нормативы – на «отлично»

Сборная команда Сахалинской области заняла первое место в командном этапе I открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2022». Соревнования проходят в рамках VII Восточного экономического форума с 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русский. В них принимают участие команды из разных регионов страны.

Команду Сахалинской области представили Евгений Дорохов, Ольга Павлова, Марина Чим и Николай Войтехович под патронатом руководителя областного центра тестирования «Спартак» Виктора Пальшина, сообщили в региональном министерстве спорта.

– В первый день работали на время и на качество, что позволило нам вырваться в лидеры командного зачета и заслужить путевку в финал. Во второй день ребята волновались и хоть и не улучшили показатели по времени, но показали отличную технику исполнения нормативов, что и принесло «золото» нашей команде, – поделился впечатлениями от выступления наставник команды.

Далее участников Кубка ждут испытания в индивидуальных зачетах.

Перестрелка с чемпионом

В Воронеже состоялся V этап Кубка России по стендовой стрельбе. На огневой рубеж в упражнении «ТРАП» вышли заслуженный мастер спорта, девять мастеров спорта и много кандидатов в мастера спорта.

По словам специалистов, упражнение «ТРАП» – самое сложное в стендовой стрельбе. Оно выполняется на стендовой площадке с пяти стрелковых номеров (места, с которых стрелок выполняет выстрелы по мишеням) повторением выстрелов, направленных на поражение мишеней, удаляющихся от стрелка по траекториям полета вперед, вправо и влево.

Среди участников воронежских состязаний был островной стендовик Эдуард Чаенков. Он успешно преодолел рубеж квалификации (125 выстрелов), пробившись в полуфинальный, а затем и в финальный матч.

Соперниками сахалинца по финалу были олимпийский чемпион 2004 года, неоднократный чемпион Европы и мира Алексей Алипов, участник Олимпийских игр в Токио Максим Кабацкий, а также член сборной команды России, победитель «Спартакиады сильнейших» 2022 года Геннадий Мамкин.

– В финальном матче первым выбыл Геннадий Мамкин. А Эдуард Чаенков занял третье место, уступив одну мишень титулованному Алексею Алипову, – подвели итог в федерации пулевой и стендовой стрельбы Сахалинской области.

Осенние гонки с препятствиями

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» принял осенние взрослые и детские гонки с препятствиями «Pride Race». В мероприятии участвовали более 300 островитян в возрасте от 3 лет и старше.

Перед гонкой для участников провели разминку. Для гостей соревнований подготовили интерактивные площадки от партнеров.

Юные спортсмены с родителями должны были пре­одолеть полосу препятствий протяженностью 500 метров с упражнениями на баланс, скорость и выносливость, в том числе преодолевали участок с шинами и проползали под сеткой.

Детям в возрасте от 6 до 14 лет предстояло пройти более 15 препятствий на дистанции 1500 метров. Их ждали рукоходы, различные переноски, стенки, рампы и многое другое. Участники от 16 лет и старше испытывали свои силы на трассе 5000 метров.

Соревнования проходили в личном и командном зачетах, а также в классах «Чемпионат» (для подготовленных спортсменов) и «Оупен» (для всех желающих).

На дистанции 1000 метров победителями стали Михаил Тимин-Рожков и Марина Огиенко. Давид Че и Елена Демешина взяли «золото» в возрастной категории 9 – 11 лет на полуторакилометровой дистанции. На этой же трассе, но среди спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет лучший результат показали Иван Стальной и Дарья Демешина.

На дистанции 5000 метров в индивидуальном зачете первое место завоевали Юрий Лагун и Марина Апрускина. Среди команд лучший результат показали «Мыши рокеры с Марса» в составе Александра Решетова, Сергея Очканова, Виктора Усова, Михаила Пыжова, Ксении Нижегородовой.

Спортсменов на финише наградили уникальными медалями финишеров, сертификатами участников и подарками.

«Россия в движении»

Жителей Сахалина и Курил приглашают принять участие во всероссийском онлайн-проекте «Россия в движении». Он направлен на развитие спортивного движения в семьях, местах работы и учебы.

Проект планирует охватить более 15 тысяч россиян из 43 регионов страны. Для этого организаторы подготовили 86 обучающих видео­роликов и прямых эфиров по спортивным танцам на основе фитнес-аэробных движений, по скандинавской ходьбе, нутрициологии и основам здорового образа жизни.

Итогом программы станет большое физкультурное онлайн-мероприятие «Россия в движении» с участием присоединившихся регионов, которое выявит самый спортивный регион страны.

Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на сайте россиявдвижении.рф.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.