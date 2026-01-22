Пятница, 23 января, 2026
После снегопадов Курилы возвращаются к нормальной жизни

В Южно-Курильском районе продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона, прошедшего 20 января.

На острове Кунашир Южно-Курильское дорожное управление расчищает межпоселковые и внутрипоселковые дороги общего пользования.

В первую очередь были обеспечены беспрепятственные подъезды ко всем социально значимым объектам. Южно-Курильский район полностью обеспечен снегоочистительной техникой.

На острове Шикотан подрядное жилищное управление уже завершило основные работы. Расчищены все дороги местного значения и межпоселковая трасса, обеспечен доступ ко всем объектам социальной сферы.

На расчистке снега в сёлах Малокурильское и Крабозаводское работало 8 единиц техники.

Губернатор Валерий Лимаренко держит ситуацию под личным контролем.

