Как уже сообщалось, в конце прошлого года региональный уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Сергей Седов досрочно сложил с себя полномочия.

На эту государственную должность претендовал самовыдвиженец – юрист из Южно-Сахалинска Иван Визичканич. Фракция КПРФ областной думы из двух коммунистов – Светланы Ивановой и Ирины Никитиной – выдвинула кандидатуру последней. А депутаты фракции «Единая Россия» областной думы и члены сахалинской общественной платы – кандидатуру главы регионального союза организаций профсоюзов Анатолия Крутченко. Этот выбор поддержал и глава региона.

По законодательству на должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ может быть избран россиянин с безупречной репутацией, высшим образованием, а также познаниями и опытом защиты в области прав и свобод человека и гражданина, и рекомендовавшие эту кандидатуру сочли ее наиболее подходящей.

Анатолий Крутченко – уроженец Южно-Сахалинска 1966 года, выпускник Сахалинского лесотехнического техникума и Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного института (Владивосток). Прошел профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент в социально-трудовой сфере» в Академии труда и социальных отношений. Работал в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО). С 2015 года возглавляет областной союз организаций профсоюзов. Отмечен знаком «За активную работу в профсоюзах», а также удостоен высшей награды федерации независимых профсоюзов России – нагрудного знака «За заслуги перед профдвижением России».

Чем займется новое лицо в новой должности? Будет обеспечивать дополнительные гарантии государственной защиты по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории области. Причем не отменяя и не подвергая пересмотру компетенции госорганов на этот счет.

Строить свою работу омбудсмен обязан на принципах справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности. По законодательству он независим от каких-либо госорганов и должностных лиц, а также неподотчетен им. Избирается на пять лет и вправе занимать эту должность не более двух сроков подряд, а также иметь помощников и консультативно-экспертный совет на общественных началах.

При необходимости уполномоченный может инициировать общественные проверки, общественную экспертизу, обращаться в облдуму с предложениями о проведении слушаний по факту нарушения прав и свобод человека и гражданина. Также в сфере полномочий омбудсмена – взаимодействие с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями, защищающими права и свободы человека и гражданина. Предусматривается его участие в межрегиональном и международном сотрудничестве и правовом просвещении.

Уполномоченному по правам и свободам человека и гражданина закон запрещает иметь гражданство иного государства, заниматься предпринимательством или другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.

Из областной думы в Москву уполномоченному по правам человека в России на согласование направлены материалы по кандидатурам Ирины Никитиной и Анатолия Крутченко. После этой процедуры состоится голосование в областной думе. Новый омбудсмен вступит в должность, заменив предыдущего, с момента принесения присяги перед островными парламентариями. Видимо, уже в феврале.

Людмила Николаева.