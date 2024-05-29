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После виртуальной аварии СДЭК начал выдавать посылки на Сахалине

Фото: dextrade.ru

Работа разветвлённой транспортно-логистической сети СДЭК -одной из главных компаний по доставке посылок по всей стране, остановилась с конца прошлой недели из-за хакерской атаки. Специалисты говорят, что взломать базу смогли с помощью вируса-шифровальщика. Последствия виртуальной аварии до конца ещё не устранены, но с 29 мая на Сахалине СДЭК начал выдавать посылки клиентам.

– Сайт и приложение заработали, но ещё не в полную силу, – сообщили сотрудники компании. –  Поэтому отправления мы пока не принимаем.

Как заявил директор по связям с общественностью компании СДЭК Михаил Бергеррен, работать над восстановлением системы специалисты стали сразу. Это была крупнейшая виртуальная авария за всю историю существования компании.  Согласно статистическим данным, компания обрабатывает по 350 тыс. отправлений в день.

В 2022 году её обороты составляли почти 50 млрд рублей, по всему миру она насчитывает более 18,5 млн. активных пользователей. Оценить ущерб от сбоя пока никто не берётся.

Что делать тем, кому масштабный сбой нанёс ущерб? Согласно правилам компании, если сроки доставки нарушены, плательщик вправе обратиться с претензией и потребовать компенсацию. Она составит 3 % от стоимости доставки за каждый рабочий день просрочки.

Евгений АВЕРИН.

 

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