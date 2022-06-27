Последнее путешествие кашалота. Тихий океан вынес на берег Кунашира еще одного кита

Жители поселка Горячий пляж в районе мыса Горячий обнаружили тело китообразного и сообщили в заповедник «Курильский». На место выехала группа научного отдела учреждения и участники экспедиции МГУ по изучению косаток и других китообразных.

Выброшенным на берег китообразным оказался 17-метровый кашалот мужского пола. Судя по внушительным размерам и почти полностью стертым зубам, это было взрослое животное. Его смерть могла наступить по естественным причинам (от старости).

Ученые сделали подробные замеры, взяли пробы тканей и образцы зубов для изучения. Материалы будут направлены в лабораторию МГУ. По срезу зуба ученые смогут определить возраст, а законсервированные в спирте пробы кожи будут храниться в коллекции генетических образцов экспедиционного проекта.

За последние 5 лет на Кунашире это пятый зафиксированный случай выброса кашалота. Все случаи были отмечены на тихоокеанской стороне острова.

Одним из участников экспедиции была Татьяна Придорожная, волонтер группы помощи морским животным «Друзья океана» (г. Южно-Сахалинск). Она рассказала, что их организация разрабатывает мобильное приложение «Зачекинь кита и Ко» («Whale check in»), позволяющее всем желающим внести свой вклад в изучение и помощь морским животным.

Приложение позволяет отмечать на карте встречи с морскими млекопитающими или местоположение погибших животных, участки с антропогенным загрязнением. Собранные данные важны для академических целей и непосредственной помощи морским млекопитающим, а также для предупреждения и нивелирования последствий загрязнений.

(Пресс-служба заповедника «Курильский»).

Справка

Кашалот – единственный доживший до наших дней вид своего рода. Тело массивное, утолщенное в передней части, с очень большой головой, которая занимает до трети длины тела. Основой рациона кашалота являются кальмары и другие головоногие моллюски, некоторый процент в рационе составляют рыбы. Кашалоты могут жить в небольших группах, в стадах по несколько десятков и поодиночке (возрастные самцы).

Размер новорожденных детенышей колеблется от 3,5 до 5 метров. Молоко кашалотов жирное и питательное. В первый год жизни детеныши прибавляют примерно 2 метра в длину. Кашалот – самый большой представитель зубатых китов и одно из самых глубоко ныряющих млекопитающих (1000 м и более). Самцы вырастают до 18 – 21 м, самки до 11 – 13 м. Передвигаются от 4 до 16 км/час – но не больше 20 км/час.