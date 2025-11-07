Последнее в этом году затонувшее судно удалили из акватории, прилегающей к северной оконечности Корсакова

Работы по очистке моря продолжатся в следующем году.

Утилизация проржавевших плавсредств ведётся по общероссийскому проекту «Генеральная уборка», который входит в состав нацпроекта «Экологическое благополучие».

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, весь поднятый металлолом – а это пять старых судов массой 168 тонн – передали для дальнейшей утилизации в специализированную организацию. Вырученные средства поступили в областной бюджет.

Поскольку условия для работы сейчас благоприятные, подрядчик не сбавляет темпов. Он начал подготовку к подъёму одного из шести судов, запланированных к удалению из бухты Лососей в 2026 году, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

Всего же с начала нынешнего года на Сахалине и Курилах поднято и утилизировано девять объектов затонувшего имущества. Наиболее сложно было удалить иностранное судно Xing Yuan длиной почти 100 метров, севшее на мель у набережной Холмска почти четыре года назад, в декабре 2021 года.

На Сахалине и Курилах до 2030 года за счёт «Экологического благополучия» планируется поднять из морских глубин 24 плавсредства.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.