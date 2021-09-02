Последние залпы. 76 лет назад освобождены Южный Сахалин и Курильские острова и завершена вторая мировая война

3 сентября – День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и День окончания второй мировой войны. Этому событию посвящены памятные мероприятия в населенных пунктах нашей области.

Главные торжества проводятся в Юж­но-Сахалинске. Но из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией традиционный парад войск Южно-Сахалинского гарнизона пройдет в усеченном составе. Не примут участия в шествии кадеты и юнармейцы. Не будет и военной техники. Зрителями будут только 50 человек – ветераны, дети войны, представители власти и об­щественности. Остальные увидят парад на телеканале «ОТВ-Сахалин».

С 31 августа по 3 сентября во всех районах области проводится патриотическая акция «Дальневосточная победа». Жителям и гостям региона будет вручено более 25 тыс. муаровых ленточек с памяткой об окончании второй мировой войны.

Муаровая лента – это символ победы над милитаристской Японией. Она взята как образец с колодки медали «За победу над Японией». Такими медалями награждены более 1,8 млн человек.

В районах проводится также акция «Вахта памяти-2021».

На сегодняшний день запланированы различные культурно-массовые мероприятия. В частности, на площадках перед музейно-мемориальным комплексом «Победа» и историческим парком «Россия – моя история» в 11 часов начнется масштабное мероприятие «Освобождение». Это живая газета «3 сентября 1945 года. Война закончилась», выставки военной одежды и раритетных автомобилей, флэшмоб, концерт военного духового оркестра. В помещениях музеев – интерактивные экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое.

В 18 часов в выставочном зале музейно-мемориального комплекса «Победа» начнет работу конференция «Сохранение исторической памяти: проблемы и перспективы». Мероприятие посвящено Дню окончания второй мировой войны и началу работы Российского исторического общества в Сахалинской области.

В нем примут участие председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, президент Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Ефим Пивовар, научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко, профессор, доктор исторических наук Алексей Загребин, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. На конференции будут представлены, в частности, последние научно-исследовательские работы о Великой Отечественной вой­не, вышедшие в области.

В эти дни будут проводиться и спортивные мероприятия. Например, на 5 сентября запланировано традиционное ежегодное восхождение на пик Чехова. Оно приурочено к 76-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов и окончания второй мировой вой­ны. Общественная организация по туризму «Адреналин» организует восхождение с учетом противоковидных мер.

Справки по тел. 8 (914) 746-12-68.

Станислав АРГА.