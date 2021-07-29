Последний бой броненосца «Бородино». Художник Сергей Васенкин подарил областному краеведческому музею свою картину

В областном краеведческом музее около двух месяцев была развернута персональная выставка сахалинского художника Сергея Васенкина «Пейзаж с привкусом соли». В день закрытия экспозиции мастер передал в дар музею свою картину «Броненосец «Бородино» в Цусимском сражении».

На живописном полотне отражен исторический сюжет – эпизод одной из морских битв русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Броненосец ведет бой с превосходящими силами противника. Море вокруг него буквально кипит от разрывов снарядов.

Море и водная стихия – основная тема творчества Васенкина, источник вдохновения.

Переменчивость состояния морской стихии дает безграничные возможности для фантазии и импровизации. И это отчетливо проявилось во всех показанных на выставке картинах.

Морской пейзаж заиграл по-новому благодаря современному освещению.

– Картины хорошо вписались в музей, пространство их хорошо приняло, – отметил Сергей Васенкин.

– «Броненосец «Бородино» в Цусимском сражении» займет достойное место в нашей экспозиции, посвященной русско-японской войне 1904 – 1905 гг., – сказал директор музея Юрий Алин.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Сергей Васенкин – почетный член Международной академии современных искусств, председатель Сахалинского отделения Профессионального союза художников России.

Досье

Русский эскадренный броненосец «Бородино» построен в 1901 году на верфи в Санкт-Петербурге. Вступил в строй в сентябре 1904 года.

Под командованием капитана 1-го ранга Петра Серебренникова участвовал в Цусимском сражении.

Во время боя 14 (27) мая 1905 года «Бородино» шел третьим в колонне 1-го броненосного отряда.

Когда первые два броненосца вышли из строя, уже поврежденный японским огнем «Бородино» возглавил колонну. Командир пытался сменой курса прорваться к Владивостоку. Несколько раз удавалось обмануть превосходящего по силам противника. Но колонну опять настигал японский флот. Последний бой шел больше часа. Броненосец был засыпан снарядами. Внезапно он повалился на правый бок, опрокинулся и затонул почти со всем экипажем (865 человек), был спасен только один человек.