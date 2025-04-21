Последний месяц весны подарит южносахалинцам и гостям островной столицы фестиваль органной музыки

В католической церкви, украшенной готическим декором, с высокими стрельчатыми окнами (пр. Победы, 26 б) можно будет услышать шедевры классики – от Баха до Пьяццоллы. Вот уже второе десятилетие храм (он возведён по проекту нашего земляка Сергея Миченко) посещают не только прихожане, но и любители духовной музыки.

Сегодня трудно представить католические храмы без органа. За неземной божественный голос во второй половине VII века папа Римский Виталиан повелел устанавливать такие инструменты в церквах. Предусматривался он и в южно-сахалинском костёле. Под него архитектор спроектировал балкон в молитвенном зале, а акустику улучшил складчатый потолок, напоминающий готические своды. Службы в новом храме проходили под аккомпанемент электропианино.

А затем случилось нечто, о чём можно только мечтать.

В начале 2010-х супруги Кунце из Польши отправились в океанский круиз. Лайнер подошёл и к Сахалину. В островной столице гости навестили настоятеля костёла соотечественника Томаша Рафаляка. Поклонник духовной музыки Пётр Кунце удивился, не увидев в церкви органа. И пообещал помочь.

Дома, в городе Гливице он организовал около 30 благотворительных концертов и компанию по сбору пожертвований. И вскоре приобрёл инструмент – не классическое устройство с сотнями труб, а его аналог, изобретённый в первой половине ХХ века в США. Он сравнительно прост и недорог. Летом 2013-го электроорган установили в храме. Следом приехал Пётр Кунце, но не один…

28 июля впервые на острове прозвучал органный концерт. Преподаватель из Гливице Вальдемар Кравец исполнил классические произведения. Были в программе и творения Иоганна Себастьяна Баха. Пан Пётр предложил двум прихожанам с музыкальным образованием приехать в Польшу на учёбу-стажировку. Все расходы он брал на себя. И поездка состоялась. Около двух недель сахалинцы обучались в Гливице.

В 2018-м отца Томаша сменил Роберт Балек из Словакии. Установив связь с зарубежными и российскими исполнителями, он, помимо концертов, дал старт музыкальным фестивалям. Начал пастор и экспериментировать – орган зазвучал в дуэте с флейтой, скрипкой, саксофоном…

За просветительство отец Роберт в прошлом году получил благодарственное письмо от губернатора области.

Сергей Федорчук.

Наша справка:

Необычный музыкальный механизм ещё в III веке до нашей эры собрал Ктезебий из Александрии. (На родном для него греческом инструмент означал «орган»). В Римской империи его слушали на ипподромах, в театрах и дворцах. А с флейтами – на гладиаторских боях.

За тысячелетия он вобрал достижения науки и техники. Сложному устройству с сотнями и даже тысячами труб, воздухонагнетальным агрегатом и кафедрой с клавиатурами нет равных ни по размеру, ни по величию и богатству звучания.

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