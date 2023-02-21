Последний полет «Робинзона». Вокруг ЧП

17 февраля в окрестностях пика Чехова и горы Пушкинской разбился вертолет Robinson R-44.

На борту были пилот и два пассажира – супружеская пара из Хабаровска. Командир судна и женщина погибли. Второго туриста с травмами спасатели доставили в областную больницу. Пациент прооперирован.

Известно, что вертолет стартовал с площадки «Оленья Горка» в черте Южно-Сахалинска в 15.05. Взял курс на пик Чехова. Через 10 минут сел на этой горе. А в 16.02 сработал сигнал бедствия по международной спутниковой системе.

В поисково-спасательной операции были задействованы 11 сотрудников МЧС и волонтеров, 6 единиц техники.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следователи и криминалисты изъяли образцы топлива по месту заправки вертолета на посадочной площадке «Оленья Горка». Назначены химическая и судебно-медицинская экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, проводятся другие следственные и процессуальные действия. Следствие рассматривает две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

Супружеская пара при­ехала в Южно-Сахалинск с четырехлетним сыном. На время воздушной прогулки мальчика оставили в гостинице под присмотром. После случившегося за ребенком прилетела родная тетя и увезла его в Хабаровск.

Ситуацию с вертолетом прокомментировал Николай Копейкин, руководитель Сахалинской базы авиационной и наземной охраны лесов:

– Обычная практика для всех вертолетчиков, независимо от формы собственности: перед вылетом нужно предоставить в службу организации воздушного движения план-маршрут, время вылета, другие обязательные данные. Для этого необходимо заполнить готовую форму на сайте ведомства. Некоторые горожане переживают насчет полетов небольших вертолетов над городом. Жестких запретов на такие полеты нет, кроме отдельных зон. Обычно же маршруты выстраиваются так, чтобы облетать населенные пункты стороной. В случае ЧП это снижает риски и для самого экипажа. Все частные эксплуатанты должны иметь соответствующий сертификат. Такие компании регистрируются в установленном порядке в государственном реестре.

Что касается посадочных площадок, вертолет может приземлиться на официально зарегистрированной площадке, но в отдельных случаях пилот сам, под собственную ответственность подбирает необустроенную площадку с воздуха. Наши вертолетчики, задействованные в тушении лесных пожаров, нередко выполняют такие посадки, когда требуется, например, доставить пожарных поближе к линии огня.

В любом случае пилот должен выйти на связь с диспетчером службы организации воздушного движения и доложить о принятом решении, месте посадки, предполагаемом времени стоянки и вылета из этой точки. Если по каким-то причинам вылет задерживается, нужно также сообщить об этом диспетчеру, причем используя любой доступный вид связи. О взлете пилот делает доклад, когда вертолет уже поднялся в воздух. И еще один важный момент: при возникновении технических проблем на борту (появлении посторонних шумов, выходе из строя механизмов, задымлении и пр.) пилот также обязан немедленно доложить диспетчеру. Как правило, в таких случаях используется спутниковый телефон.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Четырехместный Robinson R-44 считается весьма популярным в мире вертолетом общего назначения. Это американская разработка 1980-х. Первое авиационное происшествие на территории России произошло в 2003 году. На сегодня таких ЧП насчитывается больше трех десятков, причем во многих из них виновны пилоты, они допускают ошибки пилотирования.